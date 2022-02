Ce secrete de frumusețe are Ioana Năstase. Soția lui Ilie Năstase a dezvăluit trucurile

Soția lui Ilie Nastase se menține extrem de bine la vârsta de aproape 46 de ani, pe care clar nu și-o arată. În plus, este extrem de mândră de podoaba sa capilară și chiar a dat câteva trucuri pe care le folosește pentru a-și menține părul sănătos și strălucitor. În plsu, a recunoscut că niciodată nu a purtat extensii și merge extrem de rar la coafor, fiindcă preferă să și-l aranjeze singură.

Soția lui Ilie Năstase reușește să se facă remarcată prin toate ieșirile ei, prin accesorii, haine, cu manichiura și coafura impecabilă. Însă în privința părului nu face mai nimic, deoarece părul ei natural este suficient pentru a atrage atenția. Ioana are un păr bogat, frumos și strălucitor, și merge la coafor decât atunci când decide să-l tundă. În plus, se aranjează singură și folosește același șampon de foarte mulți ani.

„Sunt întrebată tot timpul ce fac să am părul așa. Mare lucru, nu. Eu am grijă de el, nu folosesc tratamente scumpe și nu merg la saloane. Îl pieptăn doar atunci când îl spăl. Mă spăl cu același șampon de zece ani, pe care îl iau din Turcia, are multe vitamine.

Îl spăl la trei zile, apoi mă clătesc cu apă foarte rece, pentru că asta îl revigorează și-i dă luciu. Acum 4 ani l-am avut foarte lung, până la mijloc, apoi m-am tuns până la umeri, e important să-l tunzi. Mă vopsesc o dată la trei luni, nu prea am fire albe. Cred că mai contează și gena.

Rar merg la coafor, la ocazii. În rest, mă coafez singură, pentru că fiind bogat și ondulat se așează singur. Nu-l tapez, îl las pe spate si atât. Merg pe ideea că tot ce-i simplu e mai frumos. Și foarte important, să îți menții echilibrul, calmul, să nu te stresezi. Aud în jurul meu persoane care spun că le cade părul din cauza stresului. Eu stau foarte bine cu psihicul, asta ne sfătuiesc și medicii. De ce să ne îmbolnăvim singuri, să ne cadă părul?!

Nu am folosit extensii și nu am înțeles niciodată rostul lor, sinceră să fiu, nu-mi place cum se văd, așa lipite pe păr. Eu le-aș sfătui pe doamne să renunțe la ele, să-și lase părul să se regenereze singur și să-l prindă într-un coculeț și atât. Sunt foarte relaxată poate și ăsta e un truc”, a povestit Ioana Năstase, pentru Click!.