Ce ar fi făcut Ioana Năstase pentru soțul ei. Pare că s-a răzgandit iar

Cum a decis Ioana Năstase să închidă gurile rele odată pentru totdeauna? Ce gest ar fi făcut bruneta pentru celebrul ei soț? Fanii cuplului sunt extrem de debusolați de situația la care s-a ajuns și nu înțeleg deciziile femeii.

Fanii nici că mai înțeleg cum este relația dintre Ioana și Ilie Năstase. Cei care îl urmăresc de ani buni pe celebrul fost tenismen au crezut că își va găsi liniștea lângă brunetă, dar se pare că diverse evenimente nefericite și scandaluri și-au făcut loc și între cei doi.

Femeia l-a iertat de câteva ori pe fostul sportiv, iar surse din anturajul lor susțin că soții și-au dat un restart în ceea ce privește relația și că au șters totul cu buretele pentru a încerca să salveze căsnicia. Gestul uriaș făcut de Ioana este renunțarea definitivă la divorț, însemnând clar că astfel îi dă o șansă nouă lui Ilie pentru mariajul cu ea.

Fostul soț al Brigittei Pastramă este atent la tot ceea ce face partenera sa și îi emoționează pe fanii ei de pe rețelele de socializare cu comentarii precum: „Cea mai frumoasă soție”, a menționat Nasty, într-un comentariu pe Facebook.

Veștile bune nu se opresc aici, pentru că Ilie Năstase se simte din ce în ce mai bine. Chiar soția sa a mărturisit că și-a revenit fantastic după infectarea cu COVID-19 și că este într-o formă de zile mari. Fanii cuplului sunt fericiți pentru că apele s-au calmat, dar se așteaptă totuși la noi divergențe între ei pentru că e clar că trăiesc o poveste de dragoste cu năbădăi.

„Ilie e mai bine decât înainte! Nu știu ce i-au băgat în spital, ce tratamente i-au făcut, dar e într-o formă de zile mari! Taie și cară lemne toată ziua, pentru că eu sunt cu șemineul. Eu nu concep să nu am șemineu în casă.

Îmi place să stau lângă șemineu, să beau un vin fiert și să mă relaxez. În pijamale, evident! Am stat în pijama toată ziua de când suntem aici, de dimineață până seara, am lenevit. Am ieșit și în club puțin”.