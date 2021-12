Ce plan are Roxana Nemeș pentru sărbători. Artista a dat din casă

Roxana Nemeș este în culmea fericirii de când s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Călin Hagima. Fiind considerată una dintre cele mai frumoase și apreciate cântărețe din România, fosta concurentă de la Survivor România se pregătește de sărbători. Cum va petrece Faimoasa alături de soțul ei. Blondina a dat totul din casă.

Sărbătorile de iarnă ne bat la ușă, iar cele mai multe dintre vedetele din showbizul românesc și-au decorat locuințele, au împodobit bradul de Crăciun și sunt în toiul pregătirilor pentru a petrece alături de cei dragi, familie și prieteni.

Roxana Nemeș nu face excepție de la această regulă. Focoasa blondină va sărbători Crăciunul, anul acesta, pentru prima dată în postură de soție, alături de partenerul ei Călin Hagima, bărbatul care i-a adus împlinire și fericire.

Invitată, recent, la Neatza cu Răzvan și Dani de pe Antena 1, celebra artistă a mărturisit cu cine își va petrece sărbătorile de iarnă. Roxana Nemeș va face o mică escapadă de Crăciun, călătorind în Elveția, acolo unde va petrece în sânul familiei, alături de părinți, surori și soțul ei Călin. Puțini sunt cei care știu faptul că solista știe să schieze foarte bine.

Roxana Nemeș este pregătită să devină mămică, iar blondina mărturisește că ea și soțul ei „lucrează” la acest aspect. Artista și partenerul ei de viață se completează perfect, iar relația dintre ei merge mai bine ca niciodată.

„E foarte important să fim o echipă. Doar aşa se poate, în opinia mea. Am scris o piesă pentru soţul meu, este povestea noastră de iubire. Noi ne cunoaştem de ceva vreme, dar abia după vreun an şi jumătate am decis să fim împreună. Viaţa a vrut să fie aşa!

El a venit exact când şi cum a trebuit. Cununia noastră a fost ceva spontan, am făcut asta pentru că am simţit amândoi. Nu simt că s-a schimbat ceva între noi, suntem foarte fericiţi, a fost o petrecere superbă, lumea s-a distrat de minune. A fost foarte frumos!

Ne-am dorit discreţie, am vrut să fie o petrecere cu prietenii apropiaţi şi familie. Sunt bucuriile noastre!

Nu m-a întrebat nimeni când fac un copil, părinţii mei ştiu că noi lucrăm la treaba asta. Ne dorim foarte mult un copil. O să facem şi nuntă mare în curând. Şi Doamne Ajută să vină şi bebe, mă rog mereu!”, a spus Roxana Nemes la Teo Show, pe Kanal D.