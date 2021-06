Raluca Pastramă, reacție acidă după ce Pepe și-a făcut iubită. A fost tranșantă EXCLUSIV

Ionuț Pascu alias Pepe a trecut peste divorțul de Raluca Pastramă, ea fiind de fapt cea care a pus punct căsniciei de opt ani, așa că, zilele trecute, solistul a invitat în oraș o altă femeie, cu care a făcut risipă de pupici și de îmbrățișări. Contactată de reporterii Playtech.ro, Raluca ne-a declarat, în exclusivitate, despre relația lui Pepe cu make-up artista Yasmine: ”El oferă multă dragoste. Are nevoie de atenţie, aproape în permanenţă!”.

Raluca Pastramă, reacție acidă după ce Pepe și-a făcut iubită

Raluca Pastramă a făcut primele declarații, pentru Playtech.ro, după ce a aflat că Pepe are o nouă iubită, la doar câteva luni de la divorțul lor:

“Pepe a fost mereu un bărbat care oferă dragoste. El are nevoie de atenţie, aproape în permanenţă. Aşa este el construit şi cred că aşa şi trebuie înţeles!”.

Raluca a explicat și care au fost motivele care au dus la inevitabila despărțire:

“Eu am pus punct. Lucrurile nu mai funcţionau de foarte mult timp în căsnicia noastră şi m-am gândit foarte bine la ce e de făcut. Am luat greu acea decizie, dar, odată luată, nu a mai fost cale de întoarcere. Fiecare dintre noi avem acum viaţa noastră dar, aşa cum am mai spus-o, noi avem împreună doi copii minunaţi, care se vor bucura mereu de toată căldura şi de toată atenţia noastră!”.

”M-am gândit mereu că voi soţia unui singur bărbat, dar am eșuat!”

Spre deosebire de Pepe, care zâmbește alături de noua iubită, Raluca susține că momentan are alte priorităţi:

“Acum nu mă interesează anumite lucruri, am alte priorităţi. Nu simt nevoia unei aproprieri fizice sau psihice. M-am gândit mereu că voi fi soţia unui singur bărbat. Nu m-am imaginat vreodată că voi îmbrăca rochia de mireasă mai mult decât o dată în viaţă. Iar la capitolul acesta am eşuat. Trebuie să învăţ din greşeli, fiindcă am înţeles că poţi face greşeli şi la 40, şi la 50 de ani, şi mai târziu. Şi apoi trebuie să înveţi să le accepţi!”, a mai precizat Raluca Pastramă.

”Eram prea copilă când am început această căsătorie”

Raluca e de părere că s-a măritat mult prea devreme:

“Eram prea copilă, când am început această căsătorie. Apoi, repede, am devenit un copil care, la rândul lui, avea alt copil. Nu am ştiut să manageriez, să controlez anumite situaţii şi lucruri, pe care nu mai doresc să le amintesc. Iar toate chestiunile astea s-au întors împotriva mea. Nu e un reproş pentru nimeni, ce spun acum, ci doar o constatare. Am ales atunci să trec în planul al doilea, să-i pun pe ceilalţi în prim-plan. Azi nu aş mai face aceeaşi alegere. Nu e bine să te neglijezi, să accepţi să intri pe un plan secundar, fiindcă aşa m-am pierdut pe mine însămi. În viaţă trebuie să înveţi să ai grijă şi de tine. Nu faci asta, comiţi o greşeală. Care te poate costa foarte scump!”, a adăugat ea pentru Playtech.ro.

Pepe, celebrul latino-lover, a vorbit recent în cadrul unei emisiuni de tip podcast, despre divorţul de Raluca, mama copiilor lui. Nu a negat că s-ar afla într-o nouă relaţie, dar a recunoscut că se află în tatonări, lăsând să se înţeleagă faptul că se simte din nou iubit şi apreciat. Raluca şi Pepe au împreună două fete, pe Maria (8 ani) şi pe Rosa Alexandra (5 ani).