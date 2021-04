Ce sechele are Majda după Survivor România 2021. Va rămâne cu ele, pe viață

Majda a rămas cu sechele după ce a participat la Survivor. Vedeta a povestit deschis despre această experiență și a spus în ce fel a marcat-o.

Ea a vorbit despre lipsurile din Republica Dominicană, dar și despre experiențele frumoase pe care le-a trăit acolo. I-a lipsit fetița ei, dar a dat tot ce a putut la fiecare probă.

„Am simţit de multe ori că nu mai pot, îmi era foarte greu fără fetiţa mea, dar mereu mă duceam lângă un copac şi încercam să-mi găsesc puterea să continuu şi să lupt pentru echipa Faimoşilor. Mi-am dorit să nu-mi dezamăgesc colegii, am dat tot ce am putut pe fiecare traseu. Dacă am avut ceva de spus, am spus, mi-am menţinut punctul de vedere, dar nu mi-am dorit niciodată să rănesc pe cineva”, a spus Majda, într-un interviu pentru Clickpentrufemei.