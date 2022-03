Ce se va întâmpla cu averea lui Ion Țiriac după moartea sa. Miliardarul român a șocat, acum câțiva ani, când a dezvăluit că, de fapt, el nu mai are niciun ban pe numele său. Toți banii săi sunt gestionați de o fundație înființată de omul de afaceri în Panama, cu decenii în urmă. Ion Țiriac are o avere evaluată între 1,4 și 2 miliarde de euro.

Ce se va întâmpla cu averea lui Ion Țiriac după moartea sa. În 2019, miliardarul surprindea pe toată lumea când, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, declara că nu mai are niciun ban, donându-i pe toți unei fundații.

”Nu mai am bani! Eu toți banii i-am donat fundației. Trăiesc bine, extraordinar trăiesc. Mi se plătește și combustibilul la avion și tot”, șoca Ion Țiriac, la acea vreme.

Despre ce fundație e vorba? Conform Rise Project, Ion Țiriac și-a transferat lichiditățile, peste 1 miliard de euro, în contul unei fundații private, Puma Foundation, cu sediul în Panama. De altfel, însuși miliardarul a povestit despre fundația respectivă, într-o emisiune tv.

Ion Țiriac a dezvăluit, acum câțiva ani, că a înființat fundația respectivă în urmă cu cîteva decenii.

„În momentul în care, acum 40 de ani, sportul a luat mai multă amploare, bineînțeles că mi-a fost recomandat să fac holding-uri în Panama pentru că din punct de vedere fiscal sunt mult mai avantajoase decât în alte țări. Există sfătuitori care te ajută să îți faci un sistem fiscal cât mai benefic, legal.

Am acolo o fundație care este de 30 de ani. Fundația nu poate să mi-o atace nimeni. În Panama nu-i treaba dumitale ce am eu acolo. Am un holding făcut cu zeci și zeci de ani în urmă (n.r. – în contul căruia își depozitează bani lichizi). Nu plătesc taxe cum nu aș plăti taxe nici în Anglia”, mărturisea omul de afaceri, într-o emisiune la Realitatea TV.