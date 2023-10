Ce se mai știe de Mircea Radu. Unde revine în televiziune și ce emisiune va avea: „M-a impresionat asta”

Au trecut ani buni de când a dispărut de pe micul ecran, însă publicul de la noi din țară este pe cale să aibă parte de o surpriză frumoasă. Mircea Radu revine în televiziune. Ce emisiune va prezenta și cu ce post de televiziune a bătut palma.

Cu toate că ultima ediție a emisiunii „Din Dragoste” – care i-a adus celebritatea – a fost difuzată acum aproape 15 ani, Mircea Radu a rămas unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți oameni de televiziune de la noi din țară. Vedeta a făcut un pas în spate, a dispărut, pentru o vreme, de sub lumina reflectoarelor, însă este pe cale să revină în forță.

Pe 14 septembrie, într-o postare în mediul online, dezvăluia că se împlineau 23 de ani de premiera primei ediții a emisiunii cu care a cucerit publicul de la noi din țară și cu care aducea, săptămână de săptămână, audiențe uriașe.

Mircea Radu a bătut palma cu cei de la Metropola TV. Este gazda unui proiect special, numit „Noi, românii”, realizat în colaborare cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Prezentatorul a făcut marele anunț pe o platformă de social media, din Paris, orașul iubirii:

”Salutare, prieteni! O vreme foarte bună pentru filmare, aici, în Paris. Am ales o terasă mai retrasă pentru că am de făcut un anunț important. M-am întors în televiziune, am semnat cu Metropola TV.

Emisiunea pe care o prezint se numește „Noi, românii” și deja am filmat câteva episoade în Germania, Olanda, Belgia, Franța. Premiera emisiunii va avea loc la mijlocul luni septembrie.

Ce a fost mult a trecut, mai este foarte puțin. De mâine, pe canalele mele de social media, dar și pe canalele de social media ale televiziunii Metropola TV am să vă dau amănunte despre această emisiune.”, a declarat Mircea Radu.