Mircea Radu a împlinit 54 de ani. Fostul prezentator arată mai bine ca niciodată: „Am renunţat de mult timp la televiziune”

Este una dintre cele mai cunoscute și respectate vedete de televiziune din România. A prezentat proiecte prestigioase și a făcut istorie cu celebra caravană „Din Dragoste”, în cadrul emisiunii cu același nume, difuzată acum 20 de ani la Antena 1. Cum arată Mircea Radu la vârsta de 54 de ani.

La 54 de ani, Mircea Radu pare să fi descoperit elixirul tinereții, deoarece fostul prezentator TV refuză vehement să-i permită timpului să lase urme pe chipul său. Elegant, distins, rafinat și manierat, Mircea Radu a fost curtat, dintotdeauna, de către reprezentantele cele mai de seamă ale sexului frumos.

Cu ocazia aniversării celor 54 de ani ai săi, Mircea Radu le-a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care și-au amintit de ziua sa de naștere și și-au rupt din programul lor ocupat pentru a-i transmite câteva gânduri bune și urări sincere.

„Deși nu mai fac televiziune de mulți ani, azi, de ziua mea, am primit multe, afectuoase și sincere urări. Ceea ce îmi întărește convingerea că ce am făcut, am făcut bine.

Vă mulțumesc tuturor!”, a fost mesajul pe care Mircea Radu l-a transmis pe rețelele sociale, în dreptul fotogragiei postate de ziua sa de naștere.