Mircea Radu revine în televiziune. Postul neaşteptat pe care va apărea: ”Vom vedea locuri frumoase”

Unul din cei mai iubiți prezentatori TV în anii trecuți, Mircea Radu, revine în televiziune. Citește mai departe și vezi care este postul neaşteptat pe care va apărea îndrăgitul moderator.

După o lungă perioadă de timp în care îndrăgitul prezentator TV nu a mai avut niciun proiect important, în aceste zile și-a surprins fanii, mai ales pe cel din rândul doamnelor și domnișoarelor, cu un anunț.

Conform anunțului inedit făcut de vedeta TV, se lansează un nou proiect media, intitulat ”Noi, românii”, iar conform producătorilor, filmările au început deja.

Aflat în orașul dragostei și cu Turnul Eiffel în spate, Mircea Radu își anunță fanii despre noul său proiect:

”Salut, sunt Mircea Radu, și de azi sunt pe TikTok! Urmărește-mă! Am un proiect nou.

Conform unui comunicat primit la redacție, Mircea Radu va fi gazda uni nou proiect, ”Noi românii”, iar filmările au început la Paris:

”Salutare, prieteni! O vreme foarte bună pentru filmare, aici, în Paris. Am ales o terasă mai retrasă pentru că am de făcut un anunț important. M-am întors în televiziune, am semnat cu Metropola TV.

Emisiunea pe care o prezint se numește „Noi, românii” și deja am filmat câteva episoade în Germania, Olanda, Belgia, Franța. Premiera emisiunii va avea loc la mijlocul luni septembrie.

Ce a fost mult a trecut, mai este foarte puțin. De mâine, pe canalele mele de social media, dar și pe canalele de social media ale televiziunii Metropola TV am să vă dau amănunte despre această emisiune.”, a declarat Mircea Radu, conform comunicatului primit la redacție.