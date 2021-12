Ce se întâmplă la mormântul lui Ion Dolănescu, la 11 ani de la moartea artistului. Presupusul fiu a dat totul în vileag: „Dragoș a moștenit 500.000 de euro, dar nu știe unde este locul de veci” (Exclusiv)

Scandalul continuă la mormântul regretatului artist Ion Dolănescu. Locul de veci al celebrului interpret de muzică populară nu ar fi îngrijit de fiii săi, Ionuț și Dragoș, ci de altă persoană. Mormântul lui Ion Dolănescu este îngrijit doar de Ionuț Petrescu, presupusul fiu al cântărețului. Noi dezvăluiri ies la iveală după 11 ani de la decesul artistului.

Pe 19 martie 2009, România a pierdut unul dintre cei mai mari artiști ai cântecului popular, atunci când Ion Dolănescu a trecut la cele sfinte. Fostul partener al Mariei Ciobanu a lăsat în urma sa o țară îndoliată, doi fii și o avere colosată estimată la un milion de euro.

Astăzi, la 11 ani de la moartea regretatului interpret de muzică populară, locul de veci al lui Ion Dolănescu este curățat și îngrijit nu de cei doi băieți ai săi, Dragoș Dolănescu și Ionuț Dolănescu, ci de Ionuț Petrescu.

Presupusul copil al regretatului artist are mare grijă de locul de veci al lui Ion Dolănescu. Ionuț Petrescu le-a mărturisit celor de la impact.ro faptul că fiul Mariei Ciobanu și fratele său mai mare nu s-ar preocupa foarte mult de locul de veci al cântărețului, din Cimitirul Bellu din Capitală.

„Înaintea spectacolului, pe care îl aveam sâmbătă, am mers mai întâi la mormânt, am împodobit bradul, am făcut curățenie, am tămâiat, am spus o rugăciune și după aceea am plecat cu sufletul împlinit.

Băieții lui nu vin pe aici, doar eu aprind zilnic lumânări și aduc flori, indiferent de vreme. Nimic nu mă poate opri, nici măcar gerul.”, a declarat Ionuț Petrescu, în exclusivitate pentru impact.ro.