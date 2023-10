Ce se întâmplă la Insula Iubirii România când se opresc camerele. Radu Vâlcan: „Sunt fel și fel de tipologii de oameni” EXCLUSIV

Radu Vâlcan s-a obișnuit an de an să plece în Thailanda, destinație de vis pentru vacanță, dar unde el merge în scop profesional, pentru că acolo se filmează reality show-ul “Insula Iubirii” de la Antena 1. Din afară pare jobul ideal, întrucât muncește o lună, iar apoi se bucură de timp liber alături de familie. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta Antenei 1 ne-a povestit cât de greu îi este să stea departe de Adela Popescu și ce cei trei băieți ai lor: Adrian, Andrei și Alexandru. Prezentatorul TV ne-a explicat că nu este un format ușor de gestionat, mai ales că situațiile imprevizibile apar la orice pas, dar că îi place foarte mult. Soțul Adelei Popescu ne-a spus și ce strategie are în ceea ce privește comentariile negative din online.

Încă de la lansare, show-ul prezentat de Radu Vâlcan a fost pe placul publicului telespectator, care a fost interesat de testul fidelității la care cuplurile și-au supus relația. De-a lungul timpului, concurenții s-au confruntat cu adevăruri dramatice, și-au descoperit partenerul în ipostaze în care nu ar fi avut ocazia să îl vadă altfel, s-au cunoscut pe ei înşişi aşa cum nu se ştiau sau au aflat punctele vulnerabile din relaţie. După 7 sezoane, prezentatotrul TV spune că show-ul i se potrivește, chiar dacă îl ține departe de oamenii dragi.

S-a terminat încă un sezon “Insula Iubirii”. Cum este să ai un job în care lucrezi o lună și apoi ai o vacanță mai mare? Te simți invidiat de alți colegi?

Invidiat? Da, cred că mă simt, dar nu este atât de ideal, pentru că totuși în luna respectivă trec și eu prin foarte multe stări. În primul rând pentru că îmi este foarte dor de familie, noi stând foarte mult împreună, dintr-odată intervine așa un șoc să stăm departe unul de altul și copiii o lună de zile. Crede-mă, nu este ușor.

Mai faceți escapade, mai vin ei în vizită la tine.

Au venit o singură dată anul acesta, când s-a terminat emisiunea. Am terminat-o prin ianuarie – februarie și eu am rămas acolo și au venit ei la mine și am făcut o vacanță frumoasă acolo.

Radu Vâlcan: “Mă implic foarte tare și sunt prezent cu ei acolo”

Cât de greu este de gestionat un astfel de reality show? Sunt tot felul de conflicte între concurenți, între ispite.

Să știi că da, nu este ușor, pentru că sunt fel și fel de tipologii de oameni. De la sezon la sezon oamenii sunt diferiți, chiar dacă formatul este același, structura emisiunii este aceeași. Comportamentul lor este diferit, caracterul lor este diferit și atunci trebuie să te mulezi cumva pe situația respectivă. Mie îmi place foarte mult, pentru că de fiecare dată învăț câte ceva, mă inspir de la concurenți, îmi place foarte mult. Pare că eu sunt acel tip insensibil, care nu ține cont de ceea ce trăiesc ei. Nu, este greșit, pentru că mă implic foarte tare și sunt prezent cu ei acolo și țin cont de ceea ce își doresc. Încerc și eu, la rândul meu, să îi ajut cum pot. Eu nu sunt un psiholog, nu sunt un specialist, dar învăț de fiecare dată. Tocmai, pentru că eu sunt cumva detașat de situațiile lor, asta îmi conferă cumva această relaxare, să-i privesc altfel, să vorbesc altfel cu ei și să îi ajut cum pot eu mai bine.

Cât de mult te afectează comentariile negative din online?

În niciun fel, nu citesc absolut nimic.

Radu Vâlcan: “Este absolut firesc să nu fi plăcut de toată lumea”

Așa ai fost de la început, să nu te lași afectat de ele?