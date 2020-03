Ce se întâmplă la Catedrala Mântuirii Neamului, în plină criză. Ce spun reprezentanții Patriarhiei

În plină epidemie de coronavirus, majoritatea șantierelor s-a oprit, motiv pentru care poți număra pe degete unde mai este mișcare. La fel se întâmplă și în cel mai mare șantier din România, cel de lângă Palatul Parlamentului, acolo unde se ridică Catedrala Mântuirii Neamului și unde doar o mână de oameni se încăpățânează să rămână să-și facă treaba.

Ce se întâmplă la Catedrala Mântuirii Neamului, în plină criză

”Dacă înainte de apariția epidemiei de coronavirus aici munceau 600 de oameni, acum doar 10 angajați mai trebăluiesc în condiții de maximă siguranță”, au declarat surse din cadrul Patriarhiei pentru click.ro. ”Toți au măști și păstrează distanța care le permite să fie în afara oricărui pericol”, a declarat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu, potrivit sursei citate. Muncitorii lucrează la exterior pe acoperiș, la finisarea turlei pantocrator, cea mai înaltă dintre cele opt turle ale bisericii, dar și la interior la pictarea altarului.

Până să apară epidemia de coronavirus, se efectuau în exterior lucrări la porticurile din partea de nord și partea de sud, la subsolurile adiacente din zona de nord și de est a catedralei, dar și pe acoperiș, la finisarea turlelor. La interior, pictarea altarului și a zonei din jurul său continuă:

S-aau cheltuit 110 milioane de euro până acum

”Mai avem foarte puțin și finalizăm bolta Altarului, care are o suprafață foarte mare, de aproximativ 950 mp. Între timp, am avansat lucrările pentru pereții verticali, unde sunt suprafețe foarte mari. În momentul de față avem finalizate cele două scene din absida Altarului: «Cortul Mărturiei» și «Îm­părtășirea Apostolilor». Au început lucrările la celelalte scene mai mici, dar deocamdată lucrăm la ornamente, la tot ce înseamnă partea de decor. De asemenea, am făcut câteva propuneri pentru zona cor­nișei, de la zona +27m. În principiu, mergem înainte cu iconografia de la zona Altarului. În șantier avem o echipă de 8 persoane care montează ce se realizează, iar restul efectivului de 30 de persoane lucrează în atelier, special pentru acest proiect”, spunea la începutul lunii șeful echipei de pictori, Daniel Codrescu potrivit basilica.ro.

De menționat este faptul că Catedrala Mântuirii Neamului este programată a se finaliza în 2025, având o lungime de 126,10 de metri, lățimea (la abside) 67,70 m, iar înălțimea de 120 m. Ridicarea acestei biserici a început în urmă cu zece ani, fiind folosite până acum 110 milioane de euro.