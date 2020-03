Victor Piţurcă joacă tare în această perioadă. Nu stă deoparte și face afaceri de milioane chiar lângă Catedrala Mântuirii Neamului.

Victor Pițurcă, afaceri de milioane. Ce face „Satana” lângă Catedrala Mântuirii Neamului

Curios lucru, cel poreclit „Satana” își ridică un ansamblu rezidenţial într-o zonă la modă în plină dezvoltare imobiliară, lângă Catedrala Mântuirii Neamului. „Catedral Residence se afla pe Strada Gheorghieni 34, in centrul capitalei, în zona Marriott – 13 Septembrie – Palatul Parlamentului. Proiectul este format din 3 tronsoane cu regim de inaltime D+P+3E+M si are in componenta 91 de locuinte”, se arată pe pagina de prezentare a complexului.

„Întregul proiect va beneficia de un design modern, elegant, cu finisaje de calitate realizate la cele mai înalte standarde. Toate materialele utilizate în execuţia structurii de rezistenţă au fost prevăzute în proiectul tehnic de rezistenţă mecanică şi stabilitate şi, au fost însoţite de fişe tehnice, agrement tehnic de conformitate, documente ce se regăsesc în Cartea Tehnică a Construcţiei. Construcţia a fost proiectată să reziste la cutremure cu magnitudinea cuprinsă între 8 şi 8,5 grade pe scara Richter”, se mai scrie despre ansamblu.

Acesta este promovat şi de fiul lui Piţurcă, Alexandru, care îi îndeamnă pe cei interesaţi să îl contacteze. Pe site-urile specializate în tranzacţii imobiliare se scrie că ansamblul rezidenţial va fi gata în iunie 2020. Acesta are apartamente cu 1-3 camere, cu suprafeţe între 34 şi 155 metri pătraţi. Preţurile locuinţelor variază între 51.900 şi 137.900 de euro, informează WOWbiz.ro.

Ultima oară a antrenat în Bănie, dar nu a stat prea mult

Victor Pițurcă nu e străin de formația din Bănie. El a jucat la Universitatea Craiova în perioada 1975-1977 și a mai antrenat de două ori „Știința”, în sezonul 1994-1995 și în 2010. A plecat, însă, cu scandal din Bănie, după ce patronul Adrian Mititelu, de la acea vreme, l-a demis după doar câteva săptămâni. În replică, Pițurcă a cerut daune de 7 milioane de euro la comisiile FRF, care i-a dat dreptate . Pe banca naționalei, Pițurcă a strâns trei mandate.

În cariera de antrenor, Victor Pițurcă a mai pregătit Steaua, Pandurii Tg. Jiu, naționala de tineret U21 și naționala României. A calificat tineretul la Euro 1998, și prima reprezentativă la Euro 2000 și Euro 2008.

Pițurcă este selecționerul cu cele mai multe meciuri la cârma României (95), fiind urmat în top de Anghel Iordănescu (84) și Mircea Lucescu (58). Pițurcă a câștigat mai bine de jumătate dintre meciurile naționalei de fotbal.

Victor Pițurcă, în vârstă de 63 de ani, a făcut parte ca jucător din echipa cu care Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.