Ce se întâmplă la aproape 10 ani de la divorțul dintre Irinel Columbeanu și Monica Gabor. O nouă lovitură în instanță

Povestea de iubire dintre Monica Gabor și Irinel Columbeanu e departe de a fi uitată. Ce se întâmplă între foștii soți? O nouă lovitură pentru unul dintre ei. Detalii din procesul în care ambii sunt implicați.

Lovitură în instanță. Ce se întâmplă la aproape 10 ani de la divorțul dintre Irinel Columbeanu și Monica Gabor

Irinel Colmbeanu și Monica Gabor au ajuns la partaj abia acum! Cei doi și-au încheiat deja de mulți ani povestea de dragoste, și-au găsit alți parteneri care să le aline suferința, iar cu toate astea trecutul revine în prim-plan. Moni a ales să plece în America, iar el rămăsese în România cu singura sa fiică. Lucrurile s-au schimbat spectaculos pentru aceștia pe plan financiar. Dacă în trecut îl regăseam pe bărbat fără nicio grijă, acum fanii cuplului observă că extremele s-au schimbat. Frumoasa româncă e înrădăcinată bine peste Ocean, are o relație foarte frumoasă cu un afacerist și și trăiește viața liniștită, în timp ce Irinel e îngropat în datorii. O firmă la care are acesta datoii a cerut în instanță partajul foștilor soți pentru a-și putea recupera creanțele.

Firma a pus ochii pe câteva terenuri pe care bărbatul le deține în apropierea Bucureștiului, dar problema era că acestea au fost cumpărate în perioada în care era căsătorit cu Monica Gabor, lucru care înseamnă că iubita lui Mr. Pink e co-proprietară. Situația nu este deloc una simplă, mai cu seamă că procesul durează deja de mai bine de trei ani. Suma datorată de afacerist ar fi fost inițal de peste 500.000 de lei, dar acesta a reușit să acopere o parte din ea. Procesul care se judecă la Buftea s-a împotmolit din cauza lipsei unui raport de expertiză. Topograful care trebuia să-l întocmească a fost amendat de două ori și nici în aceste circumstanțe raportul nu a ajuns la magistrați.

„Era de așteptat. Doamna s-a văzut cu sacii în căruță”

“Va rog sa desfaceti casatoria din culpa comuna”, le-a cerut Monica judecatorilor, susținând că dragostea care i-a unit nu mai existp. “Nu stiu nimic. Absolut nimic. Sa fie sanatoasa. Nu stiu asa ceva”, a spus Ion Columbeanu.“Era de asteptat ca or sa divorteze la un moment dat. Doamna s-a vazut cu sacii in caruta. Si-a luat caruta si a plecat. Nu s-a uitat in urma sa vada ce lasa. Oricum nu era o casnicie in adevaratul sens al cuvantului. Probabil ca de mai demult doreau sa se desparta, dar au mai dat o sansa”, a declarat si Mariana Rosca.