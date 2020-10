Cătălin Botezatu a dat nas în nas cu Monica Gabor, în America. Ce a observat la ea, cum s-a dat jos din mașină

Nu este niciun secret, pentru nimeni, că cei doi se cunosc de mulți ani. El prin prisma meseriei de designer care își organiza singur (bine, cu ajutorul prietenilor și al angajaților) defilările de modă, ea ca model. După ani de zile, Cătălin Botezatu a dat nas în nas cu Monica Gabor, în America.

Creatorul de modă a povestit una din întâlnirile sale cu celebra Monica Gabor, fosta soție a lui Irinel Columbeanu. Aceasta a avut loc în urmă cu câțiva ani, în America. Designerul a fost uimit atunci de schimbarea pe care fosta divă de la Izvorani a afisat-o. În plus, designerul a mai fost plăcut impresionat și de bolidul pe care Moni îl conducea atunci.

Când a ajuns în America, Cătălin Botezatu a acceptat invitația Monicăi Gabor de a ieși la prânz. Acolo au stat de vorbă minute bune și au depănat amintiri. Acele momente l-au uimit plăcut pe celebrul designer. Acesta a fost fascinat de eleganța și rafinamentul de care Monica Gabor dădea dovadă.

„Sunt fericit, cred ca am ajuns in rai! Sunt la cel mai impresionant hotel din Beverly Hills, la Regent Beverly Wilshire Hotel, locul unde s-a filmat celebrul film Pretty Woman. Privelistea e incredibila, apartamentul in care stau e urias iar eu mi-as dori sa puteti toti vedea ceea ce vad eu acum.

De la aeroport m-a luat Monica, pe care am fost extrem de fericit sa o revad. A venit cu un superb Rolls Royce alb, iar ea era minunata, de o eleganta desavarsita. Ma bucur pentru fericirea ei, pentru noua ei familie, si pentru turnura fericita a evenimentelor din viata ei. Este foarte respectata la Hollywood, datorita caracterului ei frumos si a personalitatii calde. Ea si Mr.Pink traiesc o iubire sincera, si formeaza un cuplu neasteptat de frumos. Sincer sa fiu, nu am vazut un cuplu legat de o iubire mai sincera decat cea pe care o traiesc ei. Sunt onorat si fericit sa fiu prietenul lor.