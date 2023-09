Ce se întâmplă la America Express în spatele camerelor. Cameramanii, nişte eroi! Imagini din culisele emisiunii de pe Antena 1

Au apărut primele imagini din noua aventură pregătită de Antena 1. Este incredibil ce se întâmplă la America Express în spatele camerelor de filmat. Cameramanii sunt niște eroi! Prin ce experiențe sunt nevoiți să treacă în timpul reality show-ului ce a cucerit publicul de la noi din țară.

A rămas foarte puțin până la momentul în care se va da startul unui nou sezon America Express. În urmă cu puțin timp, au apărut primele imagini din Drumul Soarelui, fotografiile au scos la lumină o latură nevăzută a reality show-ului ce a cucerit publicul de la noi din țară.

Fotograful Andrei Pungovschi a plecat alături de cele nouă perechi de vedete peste Ocean. Și-a îndreptat obiectivul aparatului și asupra cameramanilor, eroii nevăzuți care le sunt alături concurenților la fiecare pas.

Cei care fac parte din echipa de filmare trăiesc, fără doar și poate, experiența vieții. Trebuie să își facă meseria cât mai bine, să surprindă momente inedite, fără să fie împiedicați de condițiile meteo nefavorabile, zonele periculoase prin care îi duce traseul, uneori chiar și lipsa de cooperare a localnicilor pe care îi întâlnesc.

Pentru cameramani, America Express înseamnă agitație continuă, pauze puține și scurte.

Te-ar putea interesa și: Vedeta care a refuzat să participe la “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, dar vrea să facă parte din proiectul America Express: „Felicitări celor care pot!” EXCLUSIV

Imaginile surprinse de fotograful Andrei Pungovschi îi arată și în acele puține momente de relaxare, la final de zi, când se așează la masă.

„Pasiunea lui Andrei Pungovschi pentru fotografie s-a dezvoltat în 2006, când a petrecut un an la University of Missouri, unde a studiat noțiuni de fotojurnalism. Mai târziu, a devenit colaborator al agenției France Presse în România și parte a echipei Decât O Revistă.

De-a lungul tipului, fotografiile lui au apărut în diverse publicații străine, printre care The New York Times, The Guardian, Süddeutsche Zeitung, Esquire Romania, The Associated Press. Din anul 2007, a predat câțiva ani fotojurnalism, iar în 2011, a câștigat o bursă de la Fundația Rosalynn Carter, în urma căreia a realizat un proiect despre costurile sociale ale anxietății”, au precizat reprezentanții Antena 1.