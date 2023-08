Vedeta care a refuzat să participe la “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, dar vrea să facă parte din proiectul America Express: „Felicitări celor care pot!” EXCLUSIV

Pe numele său real, Dana Neacșu este una dintre cele mai cunoscute DJ-ițe din România. Bruneta în vârstă de 40 de ani a devenit cunoscută în urmă cu mai mulți ani, când mixa prin cluburi topless. Pe de altă parte, faimosul DJ are o poveste de viață impresionantă, căci mama sa biologică a abandonat-o în materninate. Viața a avut planuri mari pentru Dana Neacșu, astfel acum este cunoscută de milioane de oameni și are mai multe afaceri. În exclusivitate pentru Playtech Știri, artista ne-a vorbit despre proiectul pe care l-a refuzat în urmă cu puțin timp.

Dj Harra a acceptat provocarea “Splash! Vedete la apă”, însă a refuzat să participe la show-ul “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, de la Pro Tv. Pe numele său real, Dana Neacșu ne-a spus că nu își poate depăși frica de gândaci, păienjeni sau insecte, astfel ne-a povestit o întâmplare amuzantă, atunci când a observat că are un păianjen în casă.

“Nu este genul meu. Am refuzat “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, pentru că nu este genul meu de extrem. Nu sunt fan gâze, șerpi, gândaci. De exemplu, am avut un păianjen în casă și mi-a fost frică să mă apropii de el, mi-a fost frică să îl omor. I-am pus numele Vasilică. El trăia fericit și sănătos, până a venit mama la mine. Eu am plecat, am lăsat-o pe mama singură acasă cu Vasilică și l-a omorât. Nu știu ce i-a făcut, dar nu mai era. Oricum, emisiunile de genul ăsta sunt pentru oameni curajoși. Eu nu mi-aș putea depăși limitele astea. Felicitări celor care pot!”, ne-a spus DJ Harra, în exclusivitate pentru Playtech Știri.