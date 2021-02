Ce a pățit Emily Burghelea în luna a șaptea de sarcină. Vedeta e șocată și ea

Emily Burghelea este mămica anului 2021! Tânăra a șocat prin anunțul că este însărcinată cu un bărbat căruia nici acum publicul nu-i cunoaște identitatea, preferând ca la fiecare apariție televizată să-și acopere trăsăturile. Fosta asistentă ”Acces Direct”, cu un succes uriaș în mediul online, și-a ținut de atunci fanii la curent cu evoluția sarcinii. Aflată în a șaptea lună, blondina a venit cu noi amănunte în ceea ce privește trimestrul pe care-l traversează.

„30 weeks pregnant. De când am intrat în cel de-al treilea trimestru, nu există zi în care să nu dorm măcar 30 de minute la prânz. Adorm involuntar, oriunde. În mașina (dar nu la volan), pe canapea, am adormit chiar si pe un scaun. În afară de aceste stări amuzante de somnolență, slavă Domnului nu mă confrunt cu alte simptome. Vreți să știși care este secretul meu? Fac sport și asta mă ajută enorm!

Mișcarea mă face să mă simt și să arăt bine. A fost mai greu la început, pentru că mă simțeam fragile, însă după câteva antrenamente am realizat că de fapt sunt puternică și mai mult decât atât, cea mică părea încântată. Se mișca și ea în burtică, odată cu mine! Nu forțez nota, merg la sală de două, trei ori pe săptămână, dar se cunoaște!”, și-a anunțat Emily fanii de pe Instagram.

Astăzi, vedeta a ajuns la ”Vorbește lumea”, alături de partenerul ei, unde a vorbit despre veștile primite de medic la cel mai recent control, dar unde a și făcut un test de schimbat scutece. Bebelușul s-a dezvoltat normal, are 1,700 kg și este mai înalt cu câțiva centimetri față de micuții de vârsta lui.

„Chiar vin de la un control. Sunt foarte bine, copilul este mare, adică înalt, așa mi-a zis doamna doctor. Are 1,700 kg, mai mare decât media. Am pofte din când în când. Nu sunt așa pofticioasă cum am crezut”, a mărturisit Emily Burghelea pentru Vorbește Lumea, de la PRO TV.

„Pe zi ce trece, fetita noastra se face din ce in ce mai mare! Sunt extrem de nerabdatoare sa o tin in brate! 🤱🏼”, a mai notat blondina pe rețelele de socializare în descrierea unei imagini dintr-o ședință foto tematică specială pentru gravide.