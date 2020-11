Probabil ați auzit despre avocado că este un superaliment și cât de bun este pentru sănătate. Acest lucru este adevărat, avocado este foarte sănătos. Iată șapte motive pentru care ar trebui să luați în considerare consumul acestui fruct în fiecare zi.

Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci avocado zilnic. E aur curat pentru sănătate

Risc redus de boli de inimă

De fapt, bolile de inimă sunt criminalul numărul 1 din Statele Unite, dar nu numai. Bolile de inimă sunt adesea legate de alimentația și stilul de viață. Prin urmare, alegerea corectă a alimentelor este esențială.

Avocado conține un nivel scăzut de grăsimi saturate și un nivel ridicat de grăsimi nesaturate, ceea ce are un efect pozitiv asupra sistemului nostru cardiovascular. Grăsimile nesaturate din dieta pot ajuta, de asemenea, la scăderea colesterolului LDL (colesterol rău), la menținerea colesterolului HDL (colesterol bun).

Mai mult, consumul de avocado vă poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină. Pe lângă grăsimile bune, avocado conține, de asemenea, o mare varietate de nutrienți, inclusiv antioxidanți. Acest fruct poate ajuta la prevenirea inflamației și a stresului oxidativ din vasele de sânge, îmbunătățind în același timp fluxul sanguin.

Ajutor pentru pierderea în greutate

V-ați gândi vreodată că consumul de grăsimi vă va ajuta să pierdeți grăsime? Studii recente arată că avocado ajută la menținerea sănătoasă a indicelui de masă corporală (IMC). Avocado în mese ajută la extinderea senzației de plenitudine și la reducerea dorinței de a mânca în exces. Fiecare fruct conține aproximativ 14g de fibre, ceea ce vă ajută să vă reduceți talia.

Risc redus de cancer

Avocado oferă organismului nostru numeroase substanțe fitochimice care pot ajuta la prevenirea cancerului. Fructul conține elemente despre care se știe că scad ratele de cancer oral. Unele cercetări arată că există un potențial ca avocado să reducă riscul atât al cancerului de sân, cât și al cancerului de prostată. Deși există unele cercetări disponibile cu privire la calitățile preventive ale cancerului ale fructelor, sunt necesare cercetări viitoare pentru a obține rezultate mai concludente.

Protecția pielii și a ochilor

Există unii nutrienți (carotenoizi și luteină) în avocado care pot ajuta la încetinirea declinului ocular legat de vârstă și la prevenirea disfuncției vederii. În plus, aceiași nutrienți ne protejează pielea de daunele UV, făcându-o netedă și sănătoasă.

Reglator al tensiunii arteriale

Deoarece avocado este o sursă excelentă de potasiu (de fapt, chiar mai bună decât bananele), poate fi de ajutor în scăderea tensiunii arteriale. Potasiul este important în corpul uman, împreună cu sodiul, reglează echilibrul apei și echilibrul acid al sângelui și țesuturilor. Astfel, pentru majoritatea persoanelor cu hipertensiune arterială, creșterea aportului de potasiu este o modalitate mult mai fiabilă de scădere a tensiunii arteriale decât scăderea aportului de sodiu. Potasiul este, de asemenea, important pentru creșterea normală și pentru construirea mușchilor

Avocado este superaliment

Avocado este extrem de hrănitor, acest fruct special este un aliment foarte concentrat, mai degrabă ca o nucă decât un fruct. Deși avocado este bogat în calorii, este foarte ridicat în majoritatea vitaminelor B, cu excepția B12, fiind deosebit de bun în acid folic. De asemenea, are unele vitamine C, cantități bune de vitamina A și vitamina E. După cum știți deja, avocado este bogat în potasiu. În plus, are o cantitate bună de alte minerale, inclusiv magneziu, fier și mangan. Pentru vegetarienii care nu mănâncă multe alimente grase, avocado poate fi o sursă bună de uleiuri necesare.

Avocado este delicios și foarte versatil

Pe lângă faptul că este atât de sănătos și hrănitori, avocado este, de asemenea, deliciod și se potrivește bine cu diferite alimente. Acesta este utilizat în mod obișnuit în salate, guacamole, în sandvișuri, umplute cu fructe de mare etc. Avocado copt se va păstra timp de patru-cinci zile la frigider.