Lasă avocado pentru ardei iuți: cât de sănătoși sunt câțiva jalapenos

În cazul în care faci un efort constant pentru a mânca mai sănătos, ar fi bine să îți faci un obicei din a mânca ardei iuți, în special jalapenos. Aceștia vin la pachet cu o sumedenie de beneficii.

Dacă nu ai o problemă cu mâncare iute, te poți considera norocos. Ai o grămadă de câștigat în materie de sănătate dacă introduci în alimentație ardei iuți. Jalapenos, ardeii iuți de culoare verde, un pic bombați la bază, au ajuns să fie considerați un super aliment. datorită ingredientului activ din interior, intitulat capsaicină.

Același element care dă iuțeala unui ardei iute verde te ajută în cazul mai multor tipuri de afecțiuni. Dincolo de faptul că sprayul de autoapărare are la interior capsaicină pentru a te apăra de străini agresivi, când consumi aceeași substanță, te apără de boli.

Punctual, un jalapeno crud nu are grăsime, conține patru calorii și un gram de carbohidrați. Are un gram de proteine și 0,4 grame de fibre. Dincolo de aceste detalii, este o sursă bogată de potasiu, beta-caroten, vitaminele A, C, B, K și folici.

Dacă mănânci în mod uzual jalapenos, mai mult decât în varianta ultra procesată dintr-un sos din comerț, ardeii iuți te ajută la slăbit, prin facilitarea arderii grăsimilor. Gustul picant dat de capsaicină te scapă temporar de durere, prin blocarea receptorilor responsabili de acea senzație din organism. Medicii nu recomandă însă să-ți te dai cu ardei iuți pe piele în zonele dureroase, ci să optezi pentru un spray.

Mai multe studii au atestat faptul că aceeași capsaicină detaliată mai sus ajută în lupta cu 40 de tipuri diferite de celule cancerigene, fără să afecteze celulele sănătoase. Jalapenos te mai ajută în tratamentul congestiilor nazale, a afecțiunilor cardiace și în soluționarea problemelor de tensiune crescută. Deși s-a crezut mult timp că mâncarea picantă îți face rău la stomac, se pare că capsaicină ajută la tratamentul ulcerului.