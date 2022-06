Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei o limonadă după ce te-ai trezit. Ce efecte „magice” are

Specialiștii sunt de părere că un pahar de limonadă dimineața este mai benefic față de unul de cafea, deoarece aceasta îți va activa creierul și te va ajuta să te concentrezi mult mai bine.

De ce este bine să începi ziua cu un pahar de limonadă

Limonada este mult mai bună decât sucurile acidulate, deoarece conține mai puține calorii și mai puțin zahăr, în funcție de cât vei pune în limonada ta. De asemenea, este și mai bogată în nutrienți, foarte benefici pentru organism.

Specialiștii recomandă să ne începe dimineața cu un pahar de limonadă, pe stomacul gol, deoarece atunci se absorb cel mai bine nutrienții. Unul dintre principalele motive pentru care ar trebui să bei limonadă dimineața, pe stomacul gol, este că organismul în timpul nopții se deshidratează.

De asemenea, consumul zilnic de limonadă pe stomacul gol va ajuta la eliminarea bacteriilor dăunătoare care se înmulțesc la nivelul rinichilor și al vezicii urinare. Proprietățile antivirale și antimicrobiene sunt esențiale pentru prevenirea și tratarea infecțiilor care afectează tractul urinar.

Limonada are foarte puține calorii și nu vă va afecta dieta sau stilul de viață deloc, decât într-un mod pozitiv. Limonada are aceleași beneficii care și cafeaua, doar că are mai puține calorii.

Beneficiile consumului de limonadă dimineața

Limonada conține multă vitamina C

O singură lămâie conține foarte multă vitamina C. Aceasta stopează deteriorarea celulelor, stimulează regenerarea celulelor pielii și accelerează vindecarea mai multor tipuri de leziuni.

Întărește sistemul imunitar

Consumul de limonadă întărește sistemul imunitar datorită vitaminei C din compoziția lămâii. De asemenea, consumul zilnic de limonadă previne și dezvoltarea bolilor virale.

Îmbunătățește digestia

Consumul de apă cu lămâie, mai ales pe stomacul gol, ameliorează un număr mare de probleme digestive. În primul rând, ajută la prevenirea constipației, combate arsurile la stomac și reduce inflamațiile.

Limonada menține pielea tânără

Limonada conține un număr mare de antioxidanți, lucru care este foarte util pentru sănătatea pielii. Substanțele din lămâie luptă împotriva radicalilor liberi și previn apariția ridurilor premature. Vitamina C crește producția de colagen, mărește elasticitatea pielii, previne acneea și reduce excesul de sebum.

De asemenea, ar trebui să luați în calcul faptul că, pentru ca băutura să aibă toate beneficiile menționate, specialiștii recomandă prepararea acesteia fără îndulcitori.

