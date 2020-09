Ce se întâmplă, de fapt, între Lidia Buble și Costi Ioniță. Artista a dezvăluit tot

În urma zvonurilor apărute apărute în ultima perioadă conform cărora Lidia Buble și Costi Ioniță ar forma un cuplu, Lidia Buble a decis să dea cărțile pe fată și să spună adevărul.

Ce se întâmplă, de fapt, între Lidia Buble și Costi Ioniță

Astfel, Lidia Buble și Costi Ioniță au fost surprinși în timp ce se plimbau pe stradă, la braț. Așadar, fanii s-au întrebat dacă nu cumva s-a înfiripat o relație între ei. Sătulă de speculații, cântăreața a decis să spună care este relația cu acesta.

Prin urmare, cei doi colaborează pe plan muzical și îi leagă o prietenie strânsă. Astfel că nu este vorba despre nici o relație amoroasă, după cum s-a speculat.

”Eu și Costi avem o piesă împreună și mai avem și alte proiecte muzicale. Eu, făcând parte din industria muzicală, mă întâlnesc cu foarte multe persoane, mai ales de sex masculin. Dacă ar fi să apar cu toți în presă, ar însemna că eu schimb bărbații ca pe șosete”, a precizat Lidia Buble pe Instagram.

Răzvan Simion a fost cel care a anunțat pe Instagram despărțirea de Lidia Buble. Prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani a psotat pe data de 7 iunie un mesaj pe care apoi l-a șters.

S-a despărțit de Răzvan Simion, dar au rămas în relații bune

Apoi, cei doi s-au întâlnit în urmă cu ceva timp, la filmările pentru cel mai nou videoclip al Lidiei. Dar împăcarea la care speră fanii pare să nu se concretizeze. Cei doi colaborează încă pe plan profesional.

”Astazi Lidia nu mai este fericita langa mine. Ii cer iertare pentru ca la un moment dat am devenit insuficient. Si ma iert si pe mine pentru ca nu am mai avut ce sa ofer cand poate ar mai fi fost multe de oferit. De maine vreau sa o vad pe Lidia fericita, vreau sa ii sclipeasca ochii din nou in razele soarelui, asa ca ii redau libertatea. Plecam amandoi intr-o calatorie a regasirii de sine. Dar separat.

Ma iert pe minte pt tot ce am fost si pt tot ce n-am fost… Suntem in continuare o echipa si construim proiectul muzical si in rest doi… fosti iubiti…. actuali foarte buni prieteni.

Am fost copil, am fost tanar iar astazi sunt intelept.

Copilul râde:

„Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!”

Tânărul cântă:

„Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!”

Bătrânul tace:

„Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!” L.B.

Viața frumoasa, Sufletel!” , a fost mesajul postat pe Instagram de Răzvan Simion.”