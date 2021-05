Ce se întâmplă, de fapt, între Albert Oprea și Maria la Survivor România: ‘A trecut pe la toți înainte’

Cel mai dur reality-show care se desfășoară în Republica Dominicană ține telespectatorii cu sufletul la gură. Pe lângă probele solicitante, traseele dure, recompense, eliminări și certurile din interiorul echipelor, Survivor România este o lecție de viață și de supraviețuire, iar în această emisiune se pot crea legături puternice.

În tabăra Faimoșilor, Zanni și Ana Porgras au devenit foarte apropiați. Cei doi concurenți s-au împrietenit încă din România, iar la Survivor făceau, mereu, echipă la ștafete și se sprijineau reciproc în camp. Momentul în care fosta gimnastă a părăsit competiția l-a dărâmat pe Zanni, care a izbucnit în lacrimi în mijlocul Consiliului de eliminare.

Pe partea cealaltă a insulei, în tabăra Războinicilor a avut loc primul sărut de la Survivor România, între Andrei Dascălu și Roxana Ghiță. Deși a existat chimie între ei, fosta concurentă a declarat, când a ajuns înapoi în țară, că nu va fi nimic mai mult între ea și luptătorul k1 rămas în Republica Dominicană.

La început, Sindy s-a apropiat de Albert, pe care dorea să-l sprijine. Cu timpul, însă, cei doi s-au îndepărtat pentru că atleta nu aproba comportamentul Războinicului din tabără.

Acum, însă, circulă zvonuri conform cărora între Maria Chițu și Albert Oprea s-ar fi înfiripat o idilă. Blondina s-a apropiat cel mai mult de favoritul publicului de la Războinici și i-a luat acestuia apărarea în scandalul concurentului cu Sorin Pușcașu, coechipierul lor din echipa albastră.

Sindy a rupt tăcerea și a declarat că situația nu a stat așa, ci Maria ar fi încercat să se apropie, pe rând, de toată lumea din echipă, până când a reușit să creeze o conexiune cu Albert.

„Ei doi se înțeleg foarte bine. Deja, când a venit Maria, prima dată a venit la mine, după care s-a dus la toată lumea și apoi a ajuns la Albert. Nu știu ce să zic acum…Da, dorm împreună, ei mănâncă împreună…Eu am urmărit tot show-ul înainte să intru. L-am susținut pe Albert când eram acasă. Și când am intrat l-am susținut, atunci el chiar aducea puncte.

Apoi a avut o perioadă în care s- a întâmplat să nu mai ia puncte și să iasă tot timpul favorit. Am înțeles, nu e nimic rău să ieșit favorit. Dar eu consider că cel care este favorit ar trebui să aducă puncte. A avut o perioadă destul de proastă, noi am încercat să-l împingem de la spate. Recunosc, s-a cam exagerat, mai ales din partea lui Sorin și poate s-a creat o mică presiune și din cauza asta.

El a ieșit tot timpul favorit și s-a relaxat pentru că știa că rămâne în show chiar dacă nu aduce puncte. S-a văzut că mereu era relaxat. Am încercat să îl ajut. Eu voiam să îi spun să facă ceva, am stat cu el, îi arătam cum să arunce și cred că lumea a văzut altfel, că eu am trecut pe partea lui Sorin. Uneori, la jocuri foarte importante, l-am rugat atât de frumos să fie atent și să ia punctul.”, a zis Sindy de la Survivor, într-o emisiune de la Kanal D.