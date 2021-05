Unde lucrează, de fapt, Tata Teo de la Survivor România. Ce specializare are medicul român

Survivor România este cel mai dur reality-show produs la noi în țară, iar competiția care se desfășoară în Republica Dominicană ține telespectatorii cu sufletul la gură, cu fiecare ediție, de joi până duminică, de la 20.00 la Kanal D. Războinicii și Faimoșii sunt cele două echipe protagoniste ale concursului, aceștia ducând lupta pentru supraviețuire în condițiiile precare din jungla dominicană.

Cu toții vor să demonstreze că au toate atuurile unui luptător adevărat și visează să pună mâna pe marele premiu din finală și să plece acasă cu trofeul sezonului 2. Ce specializare are medicul român de la Survivor.

Foamea, epuizarea psihică și fizică, probele dificile de pe traseu, condițiile climatice și igiena precară sunt factori care își pun amprenta pe sănătatea mentală a concurenților de la Survivor, mulți dintre ei simțind că își testează limitele până-n punctul în care simt că nu mai pot rezista în competiție. Jocurile de recompensă, imunitate și comunicare presupun probe fizice solicitante, de concentrare, forță sau îndemânare, care duc la foarte multe accidentări pe teren.

Cine este Tata Teo de la Survivor România, medicul care are grijă de concurenții din Republica Dominicană? Ei bine, Goian Theodor Liviu este de profesie doctor și lucrează la clinica Medicover din București. Specialistul a fost ales special de echipa de producție de la Survivor România pentru a avea grijă de Războinici și Faimoși în sezonul al doilea al emisiunii.

De la episoadele în care au leșinat Marilena de la Războinici și Majda de la Faimoși, până la problemele de la picior ale lui lui Jador sau Cătălin Moroșanu, tata Theo, medicul de la Survivor România a îngrijit concurenții încă din primele ediții ale concursului.

Doctorul Theodor Liviu Goian are 53 de ani și a lucrat, în trecut, ca medic sportiv la diverse cluburi sportive, printre care cel mai cunoscut fiind Dinamo 2.

„Am fost chemat la Survivor. Este al doilea sezon. Primul sezon la mine a început mai târziu, probabil în primul sezon nu m-am văzut atât de mult la tv. Acest sezon a început din prima cu probleme de tip medical și de aici aparițiile mele mai dese. La început chiar au fost probleme grave.

Sigur, a depune un efort când nu ai resurse e foarte greu.Mâncarea vine după tot efortul ăla. Apare apoi dezamăgirea celor care pierd și se transpune în plan psihic, iar asta îi doboară și mai tare. Toate contribuie la o îngreunare a traiului până la urmă.

Am avut șansa să lucrez ca medic sportiv în diverse cluburi. Am lucrat în handbal, în fotbal de sală. Am lucrat o perioadă destul de scurtă la Dinamo 2. Am mai avut șansa să lucrez cu niște cicliști în Italia”, a declarat tata Theo, potrivit Radio Impuls.