Ce se întâmplă dacă pui bicarbonat de sodiu în prăjituri, de fapt. De ce e bine să faci asta, mereu

Bicarbonatul de sodiu este un ingredient la îndemâna tuturor, foarte ieftin și folositor. Ce se întâmplă dacă îl pui în prăjituri și în alte copturi? E bine să procedezi așa atunci când vine vorba de aluat. Care e diferența dintre agenții de creștere?

De ce e bun bicarbonatul de sodiu în prăjituri?

E la îndemâna tuturor, toți românii au în casă măcaru n pliculeț de bicarbonat de sodiu, este ieftin, iar gospodinele știu că le este aliatul numărul 1 când vine vorba despre copturi. Dacă avem un preparat care necesită un aluat, ai nevoie mereu de agenți de creștere. Indiferent dacă e vorba despre bicarbonat de sodiu, praf de copt, drojdie uscată sau drojdie proaspătă ori dacă-ți faci singur maiaua. În timpul coacerii, aceștia produc dioxid de carbon care aduc în cele din urmă volum preparatului tău. Praful de copt are în compoziție un agent de creștere uscat și unul acid. Acesta acționează după ce ajunge la temperatura cuptorului, moment încare eliberează dioxidul de carbon. Cei doi agenți sunt folosiți în funcție de restul ingredientelor din rețete.

Bicarbonatul de sodiu e o bază care are un gust amar, de aceea are nevoie de ceva acid care să contrabalanseze totul, arată știridinlume.ro. Unele gospodine îl sting cu oțet, altele pun doar apă minerală, iar unele iaurt ori chiar lapte bătut. Praful de copt are un gust neutru și este mai potrivit într-o combinație cu laptele. Dacă vrei să te apuci de câteva rețete de desert, îți este sugerat să fii atent la cantități. Gramajele și calitatea produselor sunt foarte importante, dar și să urmărești cu strictețe pașii indicați de specialiști.

De ce unele rețete au nevoie de ambii agenți de creștere?