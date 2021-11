Ce se întâmplă dacă freci podeaua cu mentă proaspătă. Ce truc genial a împărtășit această femeie cu toată lumea

Ce se întâmplă dacă freci podeaua cu mentă proaspătă. Experții sunt de părere că menta nu este apreciată la adevărata ei valoare, întrucât are multe întrebuințări de care multă lume nu știe.

Menta este o plantă parfumată pe care toată lumea o cunoaște. Iar pentru curățenia casei poți apela cu încredere la această plantă. Ea te poate ajuta la numeroase activități, de la dezinfectare și până la a te scăpa de dăunători. Astfel că dacă ștergi podeaua cu mentă, o vei parfuma, vei alunga furnicile și vei lustrui podelele.

Așadar, dacă vrei să scapi de furnicile de pe podea, una dintre cele mai eficiente recomandări este diluarea uleiului esențial de mentă în apa folosită la frecarea podelei. Mirosul înțepător le va face pe micile insecte să plece. Tot pentru a respinge insectele mai poți să așezi pungi de mentă uscată și să le pui pe colțurile ușilor și ferestrelor. Astfel, insectele vor fi respinse.

Despre mentă

Menta face parte dintre gen de aproximativ 25-30 specii de plante din familia Lamiaceae, răspândite la nivel mondial, șapte în Australia, una în America de Nord și celelalte în Europa și Asia. De asemenea, menta face parte dintr-o familie extinsă, alături de alte plante aromatice precum cimbrul, cimbrișorul, măghiranul, salvia și levănțica.

Toate speciile de mentă sunt aromate. Mentha piperita poate însă substitui orice tip de mentă pentru că are un gust puternic și mentolat, mai puternic la planta proaspătă decât la cea uscată.

Pentru a păstra menta, trebuie să știi că menta proaspată se păstrează bine în frigider, pre-ambalată în prosoape de hârtie. În schimb, menta uscată se păstrează luni de zile, dacă este depozitată într-un loc uscat și protejat de lumină. Menta poate fi păstrată și congelată.

Menta – calorii și valori nutriționale

100 de grame de frunze proaspete conține 70 kcal și are în componență: 3,75 g proteine, 0,94 g lipide, 14,89 g carbohidrați și 8 g fibre. În compoziția mentei se mai regăsesc și calciu, fier, magneziu, fosfor, potasiu, dar și vitamina C, vitamina A și acidul folic. În ce privește menta uscată, ea are un aport caloric de 285 kcal, conține 52.04 g carbohidrați, 29,8 g fibre, 6,03 g lipide și 19,93 g proteine.

Cum se consumă menta

Frunzele proaspete de mentă se folosesc pentru asezonarea deserturilor, băuturilor sau mâncărurilor. Menta este utilizată, atât proaspătă, cât și uscată, la infuzii, pentru prepararea ceaiurilor. Menta mai poate fi utilizată și ca ulei esențial, pentru uz extern.