Ce se întâmplă cu vârsta de pensionare de la 1 ianuarie 2022. Se va majora sau nu?

Pensiile și alocațiile vor crește de la 1 ianuarie 2022, însă ce se va întâmpla cu majorarea vârstei de pensionare? Ministrul Muncii, Marius Budăi, face precizări importante cu privire la acest subiect. Politicianul a vorbit despre o problemă importantă pentru români. El a spus că există două proiecte care sunt deja aprobate și vor intra în vigoare de la 1 ianuarie. Alocațiile pe luna ianuarie se vor plăti în luna februarie, precizează ministrul Muncii.

Marius Budăi a dat asigurări că pensiile și alocațiile vor fi majorate începând cu 1 ianuarie 2022. De asemenea, el a vorbit și despre creșterea vârstei de pensionare a românilor, spunând că nu se va întâmpla așa ceva.

„Avem doua proiecte de OUG, unul pentru majorarea alocatiilor, unul pentru majorarea pensiilor. Am terminat astazi si ultimul proiect din pachetul social, inclusiv acel sprijin din ianuarie pentru cei cu pensii mici.

Acea suma se ia o singura data. Daca puneam 1.500 pragul, tot era cineva care nu lua. Pensia medie este de 1600 de lei, aceasta a fost logica, sa se acorde tuturor celor care sunt sub pensia medie. Toti am spus in perioada asta ca trebuie sa-i aparam pe cei mai saraci.

De la 1 ianuarie creste punctul de pensie si alocatiile. Atentie, alocatiile din ianuarie se platesc in februarie. Pentru pachetul social trebuie aprobate mai multe acte normative. Doua sunt deja aprobate, unul se discuta maine.

Alocatii copii, 0-2 ani: 600 de lei, de la 486.

Alocatii copii 2-18 ani: 243 de lei.

Alocatii copii 2-18 ani, cu dizabilitati: 600 de lei.

Acestea sunt in prima OUG, semnata acum cateva zile cu doamna ministru Firea, are toate avizele. Tot aici intra si a 13-a indemnizatie pentru persoanele cu dizabilitati.

A doua OUG, pensiile”, a spus el.