La aproape o lună de la moartea lui Ion Dichiseanu, soţia sa spune că dorul de el nu-i va fi niciodată alinat. „Mă rog pentru linştea lui sufletească şi pentru a înţelege cândva că îi e bine acolo unde se află!”, ne-a împărtăşit Simona Florescu Dichiseanu.

Simona Florescu își plânge durerea: ‘E foarte greu’

Simona Florescu Dichiseanu, fosta soţie a îndrăgitului actor Ion Dichiseanu, e departe de a-şi fi revenit după pierderea enormă suferită în ultima parte a lunii mai. Ea spune că se roagă foarte mult pentru ca cel i-a fost aproape mai bine de 23 de ani să-şi fi găsit liniştea sufletească.

„E foarte greu. Gândiţi-vă, mi-am pierdut mai întâi tatăl şi apoi soţul, totul în mai puţin de şase luni. În noiembrie, anul trecut, a plecat mai întâi tata. Apoi, în mai, pe neaşteptate, şi Dichi. Şi spun pe neaşteptate fiindcă chiar nimeni dintre noi nu se aştepta la un asemenea deznodământ!”, povesteşte ea pentru impact.ro. Ea susţine că şocul e încă foarte actual: „Sunt mai mult legată de Dichi al meu decât de tata. La tata acasă am stat 18 ani, la Dichi, aşa cum obişnuia el să mă alinte, 23 de ani şi ceva mărunţiş!”

Simona Florescu Dichiseanu crede că fosta sa mare iubire e încă alături de familia sa. Ea ne-a descris cu lux de amănunte un moment cu totul aparte, petrecut foarte recent: „A trebuit să-mi reiau munca, adică concertele. Cum a venit vara, am câteva angajamente pe litoral. Ei bine, în ultimele zile am sesizat că la concertele mele vine, în fiecare seară, un pescăruş. Se aşază pe o umbrelă din apropiere şi nu pleacă de acolo până nu-mi termin recitalurile. Aseară, de pildă, am avut două asemenea momente. Nu a plecat până nu am terminat.”

Ce se întâmplă la o lună de la moartea lui Ion Dichiseanu

„Marea şi pescăruşul acela îmi trezesc nişte amintiri tulburătoare. Lui Ion Dichiseanu îi plăcea foarte tare marea. Mai bine de 15 ani, din 1990 până în 2006, mergeam vară de vară la mare. Mereu la Mangalia, fiindcă soţul meu avea nevoie de împachetări cu nămol, ca urmare a consecinţelor meseriei sale de artist. Ei bine, Dichi stătea ore întregi, de cele mai multe ori, pe balconul camerei de hotel, să privească şi să asculte marea!”, arată aceeaşi Simona Florescu Dichiseanu.

În plus, ea ne-a împărtăşit alte două întâmplări, destul de greu de explicat, petrecute după moartea lui Ion Dichiseanu: „Ne-am trezit la trei dimineaţa că televizorul se aprinde singur. Şi asta nu s-a întâmplat o singură dată. Or, ora trei dimineaţa e ora la care împreună cu fiica noastră, Ioana, ne-am rugat zile întregi pentru sănătatea celui drag nouă, pe când el se afla internat în spital.”

„Apoi, tranzistorul pe care Dichi l-a avut lângă el la spital a început să funcţioneze, deşi era dat pe , acasă. Totul s-a petrecut ca printr-o minune, ca şi cum, cred eu, Dichi, ar fi vrut să ne spună ceva. Schimbând puţin registrul, vorbeam recent cu Ioana şi ne gândeam amândouă dacă tata nu ar vrea să ne spună ceva. Exact ca-n filmul , acolo unde cei din altă lume încearcau să comunice cum puteau cu cei rămaşi acasă. De aceea mă rog ca acum să ştiu, să primesc un semn că şi el e bine, acolo unde este!”, a povestit îndurerată aceasta.

Simona Florescu trece prin momente cumplite: ‘Am zile în care aștept să vorbesc cu el’

Pe de altă parte, ea mai spune că dorul de persoana dragă nu poate fi niciodată alinat: „Am zile în care aştept să vorbesc cu el, să râdem împreună, să-mi spună o glumă aşa cum numai el ştia. Aştept asta, deşi ştiu că nu se mai poate întâmpla!”, conchide Simona Florescu Dichiseanu.

Îndrăgitul actor Ion Dichiseanu a murit în după amiaza zilei de 20 mai, la Spitalul Floreasca din Capitală, unde era internat de câteva luni. El avea 87 de ani și a ajuns în spital din cauza unei infecții cu o bacterie, fiind provocată o pneumonie bilaterală.