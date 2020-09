Selly, scrisoare către Guvern. Ce a putut să scrie în ea vloggerul care și-a înscenat un accident auto

Vloggerul Andrei Șelaru, cunoscut drept Selly, a înaintat o scrisoare deschisă către ministrul Educației și premierul Ludovic Orban în care prezintă patru soluții pentru reformarea sistemului de educație din România. Documentul a fost postat și pe pagina sa de Facebook pentru a-i încuraja și pe alți tineri să susțină această cauză.

Selly, scrisoare deschisă către Guvern

Selly a trimis o scrisoare deschisă către ministrul Educației, Monica Anisie, și premierul Ludovid Orban în care prezintă patru soluții pentru schimbarea sistemului de educație din țara noastră. Gestul lui vine în urma unor serii de videoclipuri postate pe contul său de Youtube în care vorbește despre neregulile din școala românească, dar și despre viziunea lui asupra modului în care aceasta ar trebui să funcționeze.

Scrisoarea tânărului are în vedere aspecte precum reducerea cantității de teme pentru acasă, așa încât elevii să aibă timp pentru ”joacă și creativitate”, schimbarea modului de predare al profesorului într-o formă atractivă, cu implicarea elevilor, schimbarea programei școlare, ce ar trebui să conțină educație financiară și civică și înlocuirea manualelor ”învechite” cu materiale digitale.

Mesajul vloggerului

„CINE VREA SA SCHIMBAM SCOALA DIN 🇹🇩? Va rog sa cititi aceasta scrisoare si, daca sunteti de acord cu mesajul meu, sa o postati si voi pe wall, story, FB, oriunde, cu #VremOScoalaCaAfara #EducatiaSchimbaTot, sa o trimiteti la guvern, sa o trimiteti prietenilor. Daca aceasta scrisoare are o imensa sustinere le va fi imposibil sa ne ignore. Scoala din Romania scoate, in prezent, analfabeti functionali pe banda rulanta. De ce e mai important sa memorezi pagini intregi de comentarii decat sa inveti despre bani, economie, institutiile statului, sanatate, drepturile si obligatiile tale?

Am intrat in sistemul de invatamant in 2008, am terminat liceul in 2020. Eu m-am schimbat, dar de 12 ani sistemul de invatamant a ramas exact la fel, trist si orientat spre trecut. SHARE daca vrei sa avem o scoala ca in 2020! #VremOScoalaCaAfara #EducatiaSchimbaTot”, este o parte din mesajul vloggerului.