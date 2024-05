Ce se întâmplă cu românii în 2024: „An karmic”! Cea mai nouă femeie numerolog din showbiz a spus-o direct

În ultima perioadă, la fel cum se întâmpla și în urmă cu sute sau mii de ani, lumea a început să se încreadă tot mai mult în destin și să încerce să descopere ce pune la cale Universul pentru fiecare în parte.

Așa se face că acum tot mai multe persoane au început să asculte cu interes horoscopul și să vrea să afle de la numerologi cum va fi viața lor, dacă sunt norocoși sau dacă au ghinion.

Considerată ani de zile drept una dintre cele mai mediatizate vedete, Vica Blochina pare că vrea să-și schimbe cariera și a decis să devină și ea numerolog. Din câte se pare, fosta amantă a lui Victor Pițurcă deja a început cursurile și a făcut și primele previziuni.

Invitată în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, vedeta a dezvăluit că a făcut o pasiune pentru numerologie și că a făcut mai multe schimbări în viața ei, pentru a-și duce la rang de meserie noua îndelednicire.

Cea supranumită de presa tabloidă „cea mai cunoscută amantă din România” chiar a mers mai departe cu declarațiile și a spus ce se întâmplă cu românii în anul 2024.

„Anul 2024 este un an karmic, iar fiecare om are o anumită cifră și o să fie un an extrem de greu. Mai ales pentru oamenii care au și cifra 8. În anul 2024, unii pot rămâne fără bani, fără nimic sau, dacă au fost super corecți cu viața lor, o să primească foarte multe”, a mai afirmat Vica Blochina.