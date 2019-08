Ce se întâmplă cu rectificarea bugetară. Eugen Teodorovici vine cu explicații

Eugen Teodorovici a făcut, în cursul zilei de azi, o serie de declarații în privința rectificării bugetare. Acesta a susținut faptul că toate ministerele vor primi bani și că schimbarea speră că va fi una pozitivă.

Eugen Teodorovici, despre rectificarea bugetară: „Sperăm să fie o schimbare pozitivă”

Eugen Teodorovici a susținut astăzi, 5 august, că speră ca rectifcarea bugetară să fie o schimbare pozitivă și că toate ministerele, cele care au planificare măsuri importante de investiții, vor primi sumele necesare pentru ca la finele anului să le și poată aplica.

Ministrul Finanțelor, precum a promis încă de la 1 ianuarie 2019, a vorbit despre impozitul pe venit alocat la nivel local, chiar dacă Legea bugetului de stat pe anul curent prevede din luna martie inclusiv această alocare, nu se va da de la început de an, ci sumele o să se aloce pentru funcționarea până la ” final de an a /…/ locale şi ce proiecte mai au de investiţii, dezvoltare, dar se va face într-o abordare oarecum diferită, să spunem, sumele vor fi alocate şi pe baza acestor nevoi, punctual, în discuţie cu fiecare /…/ în parte astfel încât să fim siguri că sumele vor fi suficiente pentru ceea ce au de făcut până la final de an. Cum v-am spus, funcţionale, cheltuielile sociale pe care le au de asigurat, dezvoltarea, partea de dezvoltare, cofinanţări la proiectele europene sau din cele guvernamentale, PNDL-ul şi alte de acest fel”, a declarat Eugen Teordorovici.

Despre amnistia fiscală și planurile lui Teodorovici

Aministia fiscală este o restructurare financiară, iar prin măsura sau măsurile propuse în ordonanța simplă, aprobată mai apoi de Guvern, urmează să apară în Monitorul Oficial. ” Cum v-am spus, funcţionale, cheltuielile sociale pe care le au de asigurat, dezvoltarea, partea de dezvoltare, cofinanţări la proiectele europene sau din cele guvernamentale, PNDL-ul şi alte de acest fel.

Pensiile vor fi majorate, de la 1 septembrie. Sunt bani. Şi tot timpul noi am spus-o, dar, mai mult decât am spus-o, am şi aplicat ce am spus, în sensul că toate veniturile populaţiei au fost asigurate, adică atât salarii, cât şi pensii. În septembrie, noi vrem să publicăm, pentru transparenţă şi pentru dezbatere publică, proiectul de buget pe 2020, ca să nu mai așteptăm până la final de an”, a mai spus ministrul la radio.