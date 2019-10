Ce se întâmplă cu Realitatea TV, după ce se va închide. Cozmin Gușă are un plan de rezervă pentru postul de știri

Realitatea TV se închide, miercuri, 30 octombrie, după ce Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) nu i-a mai prelungit licența de emisie. Patronul postului de televiziune, Cozmin Gușă, deține de mai mulți ani licența TV Realitatea Plus, iar membrii CNA urmează să analizeze dacă emisia va putea fi trecută pe această licență.

Realitatea TV se închide, dar patronul Cozmin Gușă are un plan de rezervă

Postul de televiziune lansat în anul 2001 a rămas fără licență și își va înceta emisia în data de 30 octombrie, în urma unei decizii luate de CNA. Motivul este legat de faptul că Realitatea Media se află în insolvență de opt ani și nu are un plan de reorganizare aprobat, astfel că nu a putut să depună la dosar certificatul fiscal. Din cei 10 membri CNA care au participat la ședință, doar patru au votat pentru prelungirea licenței.

Patronul Cozmin Gușă, care s-a înscris în PSD cu doar o zi înainte de decizia luată de CNA, are un plan de rezervă pentru a salva Realitatea TV. Acesta mai deține o licență, Realitatea Plus, prin compania Geopol International, iar emisia ar putea fi mutată pe aceasta.

Geopol International vrea modificarea structurii de programe a Realitatea Plus, iar subiectul este dezbătut în ședința CNA de marți, când va fi prezentată noua structură de programe, care ar urma să fie aceeași cu a postului de televiziune RealitateaTV.

Realitatea Plus a primit licență în anul 2013, dar a început să emită abia în 2015, cu doar câteva zile înainte să își piardă licența. Spre deosbire de Realitatea TV, Realitatea Plus nu se află în lista de programe must carry, însă reprezentații postului de televiziune au purtat deja discuții cu cei ai companiilor de cablu.