Ce se întâmplă cu proiectul ”Zero taxe pe salariul minim de la 1 ianuarie 2022”. Dan Vîlceanu oferă vești proaste

Dan Vîlceanu vine cu vești proaste în dreptul proiectului care i-a surprins plăcut pe mulți dintre români. Ce se va întâmpla cu inițiativa numită ”Zero taxe pe salariul minim de la 1 ianuarie 2022”?

Proiectul lui Claudiu Năsui ce vizează zero taxe pe salariul minim pentru o anumită categorie de români se pare că nu se va materializa. Dan Vîlceanu spune că o astfel de inițiativă va duce la o gravă problemă bugetară.

De asemenea, ministrul Finanțelor a mai adăugat și că această măsură nu este deloc o ideea bună tocmai în contextul consolidării fiscale și acoperirea cheltuielilor adunate care sunt prioritare.

Oficialul a subliniat că proiectul nu va funcționa pentru că odată creată o astfel de categorie care nu plătește taxe, toate celalate categorii vor dori să fie în aceeași situație. Măsura se află în programul de guvernare, dar se pare că nu va fi aplicată.

„Elaborarea unui studiu de impact in 2021 privind posibile facilitați fiscale in vederea reformării impozitării muncii, inclusiv reducerea contributiilor si impozitelor pe echivalentul salariului minim, si începând cu anul 2022 pilotarea pentru doi ani pe un sector al economiei cel mai bine plasat in urma studiului de impact.

Decizia privind prelungirea si/sau generalizarea măsurii se va lua in funcție de rezultatele înregistrate in urma pilotarii la doi ani de la intrarea in vigoare in condițiile unui deficit sub 3% sau doi ani de creștere economică peste potential”.

– Documentul Coaliției de guvernare –