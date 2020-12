Ce se întâmplă cu pensiile în decembrie. Milioane de români trebuie să afle decizia asta

S-a aflat ce se întâmplă cu pensiile în decembrie, decizie de care milioane de români trebuie să afle. Șeful Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a făcut un anunț extrem de important în legătură cu ce urmează să se întâmple cu pensiile românilor.

Veste bună pentru pensionari. Vor primi pensiile recalculate încă din luna decembrie

S-a aflat ce se va întâmpla cu pensiile a mii de români în această lună, vestea fiind una foarte bună, scrie antena3.ro. Aceștia vor primi pensia recalculată încă din luna decemrie 2020.

Șeful Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a dezvăluit că zeci de mii de români vor primi pensia recalculată chiar începând cu această lună.

Unii dintre pensionari vor primi cu câte 200-300 de lei mai mult

Această este o veste foarte bună pentru mii de pensionari. Daniel Baciu a mai anunțat că unii dintre cetățeni vor primi cu 200-300 de lei în plus la pensie, totul în funcție de contribuția pe care au avut-o.

Astfel, sfârșitul lui 2020 vine cu vești bune pentru mai mulți români care sunt ieșiți la pensie. Zeci de mii dintre pensionari vor primi pensia recalculată chiar din această lună.

Casa de pensii a soluționat peste 22 de mii de cereri de recalculare

De asemenea, doar în cursul acestui an, Casa de Pensii a soluţionat peste 22.000 de cereri de recalculare pentru pensionarii care fie nu au depus toate actele necesare, fie au mai lucrat și după ce au ieșit la pensie. Astfel, zeci de mii dintre ei vor primi pensia recalculată.

”Noi ducem o cursă de recuperare a acestor restanţe, am preluat un volum foarte mare de dosare care au ieșit din termenul legal de soluţionare de 45 zile, erau restanţe istorice foarte mari la pensiile naționale și internaționale, de 2-5 ani zile restanţe.

Casa de Pensii a reușit soluționarea tuturor dosarelor, cu câteva excepții

Am avut o cursă infernală şi continuăm, am ajuns aproape la zero, avem doar câteva dosare de o complexitate deosebită, până în 10 dosare la nivel naţional, am reușit să recuperăm aproape integral toate dosarele restante pe pensiile naționale”, a spus şeful Casei Naţionale de Pensii, Daniel Baciu.

În plus, Daniel Baciu a mai afirmat că peste 40.000 de români din diaspora au primit decizii de pensionare în 2020, unele dintre ele fiind mai vechi şi de 5 ani. Vestea și mai bună este că pensiile pentru luna decembrie au început să fie distribuite încă de miercuri, 2 decembrie.

Pensiile, mărite anul viitor după posibilități

De asemenea, premierul Ludovic Orban a declarat că pensia minimă va fi mărită în 2021, amintind că procentul de creştere va fi în funcţie de indicatorii economici. ”Fireşte că va fi mărită. Cu cât? Vom vedea pentru că eu v-am spus: creşterea pensiilor trebuie să fie în acord cu nişte indicatori economici – creşterea economică, rata inflaţiei.

Noi vrem să creştem pensiile şi în acelaşi timp să creştem puterea de cumpărare a pensiilor, doar în baza unei dezvoltări economice care se bazează pe creşterea economică serioasă”, a declarat Ludovic Orban.