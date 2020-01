Ce se întâmplă cu Oana Cârmaciu, după ce s-a aflat că e însărcinată în 6 luni. Și-a anunțat șefii de la Antena 1

Veste mare pentru fanii serialului Sacrificiul! Oana Cârmaciu va deveni mămică pentru prima oară. Ce se va întâmpla cu aceasta acum? Ce i-a anunțat pe șefii de la Antena 1?

Oana Cârmaciu a surprins cu o veste excepțională pentru prima luna din an. Aceasta este însărcinată! Tânăra actriță a ținut totul secret, iar acum nu doar că le-a mărturisit fanilor săi că va deveni mămică pentru prima oară, ci este și foarte aproape de termen, fiind însărcinată în 6 luni. Deși Oana este în al doilea trimestru al sarcinii, s-a întors pe platourile de filmare.

Pentru că situația sa este una mai delicată, scenariul serialului a fost schimbat în funcție de evenimentele prin care trece. În acest context, Ioana, personajul căruia i-a dat viață actrița, rămâne și ea însărcinată. Bucuria este de două ori mai mare, pentru că amintirile din cea mai frumoasă etapă din viața ei vor aduce urme adânci și în serialul în care joacă. Oana a mărturisit, pentru libertatea.ro, că sarcina nu a fost planificată, dar se bucură pentru faptul că va fi o mămică tânără, așa cum și-a și dorit.

„Am spus de când mă știu că îmi doream să fiu o mamă tânără și la un moment dat chiar am specificat vârsta de 26 de ani. Dar atunci aveam 6 ani și părea că nu știu ce spun. Realist vorbind, credeam că voi avea un copil undeva după 30 de ani, imediat ce voi fi pregătită. Însă toate lucrurile minunate care mi s-au întâmplat până acum au venit neanunțate, așa că nu pot decât să fiu foarte fericită. Fiecare zi e o experiență nouă și interesantă și am fost suficient de norocoasă încât să sufăr foarte puțin pe parcursul sarcinii până acum. Nu am făcut victime în jurul meu, nu merge nimeni la 4 dimineața după un fruct pe cale de dispariție care poate crește doar într-o pădure tropicală pentru că eu nu pot trăi dacă nu-l mănânc în acel moment”

Oana Cârmaciu (Sursa: libertatea.ro)