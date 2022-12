Ce se întâmplă cu Nicola la 15 ani de la divorţul de Mihai Alexandru: „Există pe lume destui care nu m-au dezamăgit” EXCLUSIV

Solista Nicoleta Alexandru sau Nicola, pe numele ei de scenă, este pregătită să revină în lumea muzicală. La 54 de ani, Nicola susține că a lăsat deoparte toate dezamăgirile în dragoste și că de acum înainte nu mai vrea să știe decât de lucrurile bune. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, ea ne-a vorbit și despre noile proiecte artistice pe care le pregătește pentru fani, în ultima lună a anului 2022.

Solista Nicola ne-a declarat, în exclusivitate pentru Playtech Știri:

„E o perioadă aparte a vieții mele, ceea ce mi se întâmplă de câtva timp. În primul rând, am început să lucrez iar la noi piese. După cei doi ani de pandemie, cei în care artiștii au stat mai mult pe bară, ne-am întors la ce știm noi să facem cel mai bine. Pe scurt, am revenit la viață! De aceea pot spune că sunt într-o perioadă frumoasă a vieții mele, mai ales că voi prezenta foarte curând publicului o nouă piesă muzicală. Una diferită de genul cu care vă obișnuisem până acum, dar catchy, ca s-o numesc așa!”, declară ea pentru Playtech Știri.