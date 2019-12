Ce se întâmplă cu jandarmerița Ștefania, la un an și jumătate de la intervențiile violente din 10 august

La un și jumătate de la intervențiile violente din data de 10 august, jandarmerița care a fost atunci bătută de protestari, a dat în judecată Jandarmeria Română. Ștefania acuză instituția că nu i-ar fi dat toți banii. Când va începe procesul?

Jandarmerița Ștefania a dat în judecată Jandarmeria Română

Ștefania Nistor, jandarmerița care a fost rănită în urma protestelor din 10 august 2018 din Piața Victoriei, cere să i se facă dreptate. Tânăra a inițiat un proces împotriva Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, în care acuză instituția că nu i-ar fi plătit toți banii.

De asemenea, în situația Ștefaniei se mai află peste 200 de jandarmi, care susțin că salariul lor nu a fost calculat în funcție de salariul minim brut la nivel național. Mulți dintre ei au acționat și în instanță pentru a-și recupera banii cuveniți, așa cum a făcut și Ștefania.

Unde și când se va începe procesul jandarmeriței Ștefania cu Jandarmeria Română

Procesul inițiat de jandarmerița Ștefania s-a deschis la Tribunalul București, secția conflicte de muncă și asigurări sociale, însă după ce procurorii și-au declinat competența, dosarul a fost pasat Secției 2 Contencios Administrativ și Fiscal. Ulterior, dosarul Ștefaniei, dar și a altor nouă jandarmi a ajuns la Tribunalul Vâlcea, județul din care provin jandarmii. Procesul jandarmeriței va începe pe 10 ianuarie 2020, atunci când este stabilit și primul termen.

În ziua protestelor din 10 august, Ștefania Nistor a fost protagonista unui episod violent, în care a fost bătură cu ”sălbăticie” de protestari. Incidentul s-a produs în momentul în care jandarmerița a fost lăsată în urmă de jandarmii care se deplasau dintr-o zonă în alta a pieței Victoria.

În urma, incidentului, Ștefania a fost transportată de urgență la spital. Primele informații care au apărut atunci au fost că jandarmerița va rămâne paralizată din cauza loviturolor, însă informațiile s-au dovedit a fi false. Ștefania a fost externată câteva zile mai târziu din spital fiind în stare perfectă.

Jandarmerița Ștefania: ”Eram loviți cu sete, cu sălbăticie”

Ștefania a povestit atunci că experiența prin care a trecut a fost una teribilă care a făcut-o să se teamă pentru viața ei. ”În momentul în care am fost prinsă în busculadă am căzut pe sol, atât eu cât și colegul meu, Cristian. Din acel moment, mai mulți bărbați au început să ne lovească cu pumnii și cu picioarele! Eram loviți cu sete, cu sălbăticie și în ciuda faptului că-i imploram să nu ne mai lovească, aceștia nu s-au oprit. M-am temut pentru viața mea. Am fost plină de vânătăi pe spate, pe mâini, am avut foarte multe hematoame în cap, în spate, pe gât, în zona cervicală”, a povestit Ștefania Nistor.