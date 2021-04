Ce se întâmplă cu înmormântarea lui Gabi Luncă. Fiica artistei lămurește situația

Muzica lăutărească a mai pierdut un star. Gabi Luncă a murit în seara zilei de vineri, 2 aprilie, ora 20.50, la Spitalul Județean Ilfov, din cauza coronavirusului. Cântăreața de muzică de petrecere de 82 de ani a lăsat îndoliată o întreagă țară și a plecat să cânte în Ceruri, alături de Cornelia Catanga și Nelu Ploieșteanu. Fiica artistei lămurește situația despre înmormântarea mamei sale.

Deși s-a spus, inițial, că regretata artistă va fi condusă pe ultimul drum duminică, 4 aprilie, Rebeca Onoriu, fiica cea mică a cântăreței Gabi Luncă a infirmat aceste zvonuri. Fata răposatei soliste a declarat că trupul neînsuflețit al mamei sale se află, încă, în spital, asigurând mass-media că mama ei va avea parte de o înmormântare creștinească, organizată după toate orânduielile bisericești.

„Nu știu de unde vin informațiile astea! Mama mea va avea o înmormântare creștinească, așa cum am spus! Nu am acum puterea sa merg la spital. Voiam s-o scot pe picioare de acolo și s-o aduc acasă. Aseară am fost cu sora mea și i-am luat mamei cavoul din cimitirul Dămăroaia, acolo unde și-a dorit ea foarte mult să fie înmormântată.

Mă bucur că lângă cavou vom avea o băncuță, unde voi sta și îi voi citi mamei mele toate mesajele de condoleanțe venite pentru ea! Așa îi citeam eu ei înainte mesajele la pozele noastre, pe care le puneam cu ea (n.r. pe Facebook). Sunt enorm de multe! Nici eu nu am apucat să le citesc”, a declarat fiica regretatei Gabi Luncă, în exclusivitate, pentru Click!