Ce se întâmplă cu înmormântarea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu. Familiile sunt distruse de durere

Familiile celor două victime ale lui Gheorghe Dincă sunt îngenuncheate de durere. Părinții tinerelor dispărute și omorâte de criminalul din Caracal, așa cum se presupune, se află într-un alt impas. După ce ieri cei care o iubesc pe Alexandra au avut de trecut prin cea mai neagră zi de naștere a sa, aa apărut altă problemă care îi va măcina încă un timp de acum încolo. Ce se întâmplă cu înmormântarea Luizei și a Alexandrei?

În rămășițele din curtea lui Dincă s-a găsit ADN-ul Alexandrei, dar familia continuă să creadcă că fata nu este moartă. Despre Luiza, cea care a dispărut încă din Aprilie, demersurile nu au fost atât de mari pentru a afla, de fapt, unde, cum și cine a luat-o de lângă familie, deși există dovezi care să confirme faptul că a ajuns în locuința criminalului din Caracal.

Familiile sunt din nou într-un impas de zile mari. Cele două înmormântări sunt amânate până la prezentarea oficială a rapoartelor vizavi de datele despre Gheorghe Dincă. Pentru o înmormânatre este nevoie de dovada clară în acte a faptului că cele două nu mai sunt în viață, dar acest lucru nu există. Rudele celor două adolescente sunt distruse pentru că nici măcar nu au ce să înmormânteze, iar incertitudinile și deznădejdea din ultimele șapte săptămâni le distruge orice fir al ultimului drum al fetelor.

“În ziua aceea trebuia să-mi iau costumele de la teatru, că aveam miercuri seară turneu, apoi trebuia să merg la meditații. Alexandra mi-a spus că va veni și ea în oraș. Am plecat la ocazie și eu, de la Reşca, a plecat și ea. Am așteptat mult timp și eu ocazia, dar am ajuns în oraș. Am sunat-o de câteva ori și nu mi-a răspuns. Am crezut că are treabă, așa că am așteptat să mă sune ea înapoi. Mi-am terminat treburile și am ajuns la sora mea, iar Alexandra tot nu mă sunase. O prietena a ei m-a întrebat seara dacă știu ceva de Alexandra. Apoi a venit tatăl ei la mine acasă și mi-a spus că nu știe nimic de ea. Toată lumea o căuta. N-am putut nici să mă duc să aprind o lumânare”

Marian, prietenul Alexandrei