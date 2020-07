Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă în închisoare. Reacții după un an de la crimele din Caracal

În urmă cu un an, România încasa tragedia de la Caracal, cu atât mai greu de suportat cu cât gestionarea cazului a fost cel puțin nedreaptă, ducând la demisia și demiterea unor oficiali. Sinistrul personaj Gheorghe Dincă, ce a avut cel puțin două victime, o răpea pe Alexandra în iulie 2019 și pe Luiza în martie, același an. Niciuna nu a fost găsită vreodată, ceea ce a reprezentat dreptul familiei de a spera că sunt în viață, deși autoritățile le-au confirmat de mult că acestea au sfârșit. A trecut un an de la nenorocirea primită de ambele familii, iar drama continuă. Reacțiile lor și atmosfera din Caracal la această oră.

Un an de la crimele din Caracal. Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă și reacțiile familiilor victimelor

14 aprilie și 24 iulie 2019, două date în care au dispărut doi copii negăsiți vreodată. Ancheta penală, denclanșată din 26 iulie 2019 în casa principalului suspect, a avut o pornire stângace, care a dus la căderea unor oficiali. La un an distanță, oamenii legii au reușit să instrumenteze un dosar din care reiese că Gheorghe Dincă le-a omorât pe cele două tinere.

În ultimele zile, atmosfera din Caracal, dat fiind sumbrul eveniment, a fost apăsătoare. Sute de oameni au venit la casa inculpatului și au făcut un altar în memoria fetelor, pe care l-au umplut cu jucării de pluș, candele și flori.

Dincă a amenințat că intră în greva foamei

Familia Măceșanu a făcut o mică slujbă zilele precedente, apoi au dat de pomană pentru sufletul dragei lor. Tatălui Alexandrei i s-au dat înapoi un lănțișor, un inel, câteva oase și un certificat de deces. Mama Luizei Melencu nu a vrut să facă pomană, refuzând să creadă că fata ei nu mai e. Aceasta este convinsă că adolescenta ar fi victima unei rețele de carne vie și că ar fi încă în viață. De asemenea, și familia Luizei a primit un certificat de deces, dar pe care nu dorește să-l ridice.