Ce se întâmplă cu Cătălin Botezatu, după intervenția dificilă din Turcia. Creatorul de modă și-a luat fanii prin surprindere: „Nu sunt în forma cea mai bună”

Cătălin Botezatu a fost supus unei alte intervenții chirurgicale de curând. Ce se întâmplă cu iubitul designer, după operația la colon din Turcia? Vedeta și-a luat fanii prin surprindere.

Cătălin Botezatu a avut un final de an zbuciumat. Din păcate, problemele de sănătate l-au luat pe nepregătite pe designer, așa că a ajuns de urgență pe masa de operație. Momentele de cumpănă, grijile și tratamentele la care a fost supus în ultima vreme l-au făcut să slăbească nu mai puțin de 14 kilograme.

Semnele lăsate asupra spectului fizic al vedetei i-au șocat pe fani. Cu toate astea, cei care îl urmăresc în mediul online se bucură că este sănătos și pe picioarele lui. Nemulțumit de schimbările bruște, Cătălin a apelat la măestria medicilor esteticieni. Una peste alta, iubitul designer a găsit motivul pentru o schimbare mică ce-l va face să se simtă mai bine în pielea lui.

„Am slăbit în ultima perioadă destul de mult, iar acest lucru și-a pus amprenta și asupra feței. L-am vizitat pe medicul Iancu Morad la clinica sa pentru a-i cere opinia despre ce soluții am avea, care să ofere rezultate foarte bune, rapid, și să fie potrivite perioadei de recuperare pe care o traversez. Domnul doctor mi-a recomandat Biolifting, pentru că este o procedură minim-invazivă, bazată pe un cocktail de vitamine și plasma gel introdus la nivelul mezodermului. Eu l-am mai făcut în trecut și știu ce rezultate excelente are. Am obținut acordul medicilor mei din Turcia pentru acest gen de procedură. În câteva zile fața va arăta mult mai bine și ridurile de expresie se vor atenua”

