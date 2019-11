Ilinca Vandici l-a dat de gol! Mărturisiri neașteptate despre starea de sănătate a lui Cătălin Botezatu

Ilinca Vandici a făcut mărturisiri neașteptate despre starea de sănătate a lui Cătălin Botezatu. Prezentatoarea de televiziune l-a dat de gol.

Cătălin Botezatu a trecut prin patru operații în numai două luni, din cauza unei afecțiuni care i-a pus viața în pericol. Medicii turci i-au extirpat o jumătate de colon și i-au făcut o chimioterapie hipertermică, procedură prin care se îndepărtează orice risc de extindere a infecției în organism.

Acum, creatorul de modă, este în perioada de refacere, care se dovedește a fi dificilă, dat fiind că are și cinci stenturi la inimă. Cea care i-a fost alături în momentele mai puțin bune, cât și în cele din prezent a fost Ilinca Vandici. Colega de la ”Bravo, ai stil”, a povestit prin ce a trecut, dar și faptul că este un om puternic și că va trece peste încercarea care i-a fost dată.

„Cătălin este bine, el este un om extrem de iubit, extrem de protejat de Dumnezeu. Care, uite, are și momente dificile, dar doar pentru că este suficient de puternic să treacă peste ele.El este un om extrem de bun, cu un suflet enorm, cu o energie aparte, nu ai cum să nu te îndrăgostești de el, mai ales noi care am stat și am mâncat din aceeași farfurie.

Am vorbit foarte des în perioada aceasta, el e foarte bine, se recuperează, va fi în curând foarte bine, la capacitate normală. Însă, ca orice altfel de intervenție, necesită repaos, asta și face acum, se odihnește, că are , dar în scurt timp sunt convinsă că va rupe barierele lucrurilor pe care le face. Îl ador, îl iubesc, îi doresc toată sănătatea din lume și știu că Regele nostru suprem o să se facă bine cât mai repede”, a spus prezentatoarea de televiziune pentru VIVA!