Ce se întâmplă cu averea de 2 milioane de euro a Larisei Drăgulescu. A decis unde vor ajunge banii EXCLUSIV

Fosta soție a lui Marian Drăgulescu, Larisa trăiește pe picior mare. Vedeta a stat de vorbă cu reporterii de la Impact.ro și le-a povestit faptul că pe lângă cele șase case pe care le are acum își deschide, în perioada următoare, și un salon de înfrumusețare în Reșita, care se ridică la o sumă estimativă de aproximativ 150.000 de euro. Însă, pe lângă asta, bomba sexy vrea să facă și un teren sintetic de fotbal în care va investi aproximativ 100.000 de euro. Aceasta ne-a dezvăluit și cine este norocosul moștenitor al întregii sale averi.

Larisa Drăgulescu a divorțat cu scandal în urmă cu 14 ani de marelei gimnast, Marian Drăgulescu, cu care are doi copii, rămași în grija sa. Bomba sexy și-a găsit din nou liniștea în brațele altui bărbat cu care s-a și căsătorit anul acesta, în luna aprilie. Cei doi trăiesc împreună, dar fiecare cu lucrurile sale separate.

Contactată de reporterii Playtech.ro, Larisa Drăgulescu ne-a declarat, în exclusivitate, cui îi rămâne averea sa de peste 2.000.000 de euro având în vedere că înainte, de a se căsători, aceasta a ales să facă un contract în care se specifica faptul că bunurile sale nu se împart la doi chiar dacă divorțează:

“Nu se împart lucrurile între mine și el. Contractul pe care am ales să îl fac este unul definitiv. Momentan tot ce am este pe numele meu și al mamei mele iar peste un an când va face fata mea 18 ani, voi muta actele pe numele ei. Mai exact, jumătate din bunurile mele îi vor reveni fetei iar cealaltă jumătate îi vor reveni băiatului peste trei ani când va deveni și el major.

Asta înseamnă: casele, afacerea salonului și intenționez în câteva luni să achiziționez și un teren pentru a amenaja un teren sintetic pentru sport. Va fi un teren sintetic de fotbal acoperit, o bază sportivă mai exact ( balon ) și cu un bar care să aibă o terasă unde oamenii să se hidrateze înainte sau după efort. Am făcut niște calcule și totul mă duce undeva la 100.000 de euro”.