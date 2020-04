Andreea Marin, una dintre cele mai iubite vedete din România, îşi petrece timpul zilele acestea ca oricare român, stând în casă. Vedeta nu s-a mai îngrijit astfel timp de două săptămâni, iar fetiţa ei, Violeta, a observat chestia asta.

Ce se întâmplă cu Andreea Marin în autoizolare. Până și fetița ei a observat asta

Andreea Marin s-a dedicat campaniei „Dăruieşte viaţa” în ultimul timp, lucrând mult de acasă, dar şi pe teren, astfel că nu şi-a mai acordat timp şi pentru ea. Violeta, fetiţa vedetei, a observat că mama ei nu s-a mai îngrijit şi i-a atras atenţia.

„Nu, nu am timp de răsfăț, campania Prețuieste viața îmi ocupă tot timpul, de la 7 dimineața până noaptea, nu e ușor. Caut să îmi revin, căci am avut 2 săptămâni când nu am avut deloc grijă de mine, dar mi-am amintit că totuși sunt femeie, când fetita mea a observat acest detaliu”, a declarat Andreea Marin.

Andreea Marin a stârnit un val de revoltă, zilele trecute, după ce a apărut mult mai echipată decât un medic, în momentul când s-a ocupat de un convoi umanitar al fundaţiei sale „Preţuieşte viaţa”.

În ziua când a organizat convoiul umanitar, Andreea Marin a fost la faţa locului, astfel că s-a echipat corespunzător. A purtat combinezon cu glugă de unică folosinţă, mănuşi, precum şi o mască de protecție cu valvă FFP3.

Cameramanul care o filma pe vedetă nu purta niciun fel de protecţie. La fel şi un medic cu care vedeta s-a fotografiat. Medicul purta doar un halat de unică folosinţă şi o mască chirurgicală.

„Doamna Marin, dar cum sunteți dumneavoastră atât de echipată ( mască FFP 3, echipament de protecție) și doamna doctor doar cu o mască chirurgicală și un halat clasic care nu oferă protecție….Este penibil!!/ Ne uităm cu ce este îmbrăcată doamna doctor. Nu a primit echipament necesar și așteaptă, pe când doamna Marin l-a achiziționat. Mi-ar fi rușine”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor.