Andreea Marin, reacție după ce a fost umilită pe internet că s-a echipat corespunzător. ”Nu ne întrecem”

Andreea Marin a reacționat la vâlva creată în mediul online la poza acesteia alături de un doctor. Ce a spus fosta prezentatoare de televiziune despre criticile primite din cauza echipamentului său corespunzător?

Andreea Marin a fost ținta criticilor oamenilor care au văzut ipostaza în care se afla aceasta alături de un doctor. Totul s-a petrecut după ce vedeta a făcut rost de provizii pe care ulterior să le ducă românilor în nevoie. Aceasta s-a filmat alături de un cadru medical în timp ce întâmpina tranșele de alimentele cumpărate din donațiile românilor. După ce au văzut imaginile video, amenii au considerat că fost prezentatoare de televiziune este mai bine echipată și decât medicii, observând vestimentațiile de protecție ale celor două.

„Dna Marin, dar cum sunteți dvs atât de echipată (mască ffp 3, echipament de protecție) și dna doctor doar cu o mască chirurgicală și un halat clasic care nu oferă protecție. Este penibil!!!!!!!!”, i-a scris cineva, pe internet

Vedeta a ținut să precizeze faptul că doama doctor a venit la locul stabilit de organizatorii campaniei care are drept țintă lupta împotriva coronavirus doar să preia donația. Andreea Marin le-a explicat situația românilor spunând că nu este la concurență cu nimeni și că aceasta a stat multe ore în jurul a zeci de oameni, astfel că echipamentul de protecție pe care-l avea se preta nivelului de expunere.

„Nu o să mă scuz că am primit în dar o mască și mă protejez, fiind ore în șir în mijlocul a zeci de oameni, că să coordonez un convoi umanitar pe care nu am nicio obligație să îl fac, ci fac pentru că simt. Nu sunt la concurență cu nimeni. Nu ne întrecem aici. Eu am stat multe ore. Doamna doctor a venit doar să preia donația și a plecat. E cu totul alt nivel de expunere. Nu simt nevoia să vă dau explicații, dar simt nevoia să vă trezesc la realitate: dvs stați și comentați, în timp ce eu muncesc voluntar, fără să fiu obligată, pentru că îmi pasă. Puteți face mai mult”

Andreea Marin