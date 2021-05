Ce se întâmplă acum între Brigitte Sfăt și fiul său. Robert a rupt tăcerea: ‘M-a sunat mama’ EXCLUSIV

Brigitte Pastramă a avut, timp de doi ani, o relație tensionată, cu fiul ei, Robert, pe care l-a acuzat că îi toacă banii pe droguri și că nu vrea să muncească. Iată însă că, odată cu trecerea timpului, lucrurile s-au mai calmat, ba chiar lucrează împreună, la restaurantul vedetei tv. Robert ne-a povestit despre relația cu celebra lui mamă, dar și despre căsnicia lui Brigitte cu Florin Pastramă, aflată acum în impas.

S-au calmat apele în relația dintre Brigitte și Roby. Vedeta a făcut pași spre fiul său

Relația dintre Brigitte Pastramă și fiul ei, Roby, s-a mai îmbunătățit, după ce el a reușit să-și vadă împlinit marele vis, acela de a avea propria lui casă. El s-a mutat, din vila celebrei sale mame, în zona Militari, într-un apartament în valoare de 50.000 de euro. Contactat de reporterii Impact.ro, tânărul, cândva un rebel, ne-a declarat, în exclusivitate:

“Acum, eu și mama suntem bine. Eu lucrez de ceva vreme la un album muzical, însă o să mai dureze puțin până îl lansez pentru că sunt perfecționist, vreau să iasă totul bine. M-am apropiat mai mult de familia mea. Am și unde sta, am casa mea, plus că mai merg și pe la restaurantul mamei, din când în când, ca să o mai ajut. Mama a făcut primul pas. Când a văzut că nu mă mai măscăresc. pe la televizor. a pus mâna pe telefon și m-a sunat”.

Ce spune Roby despre căsnicia lui Brigitte cu Florin Pastramă. ”Nu mă bag, sunt maturi!”

Florin și Brigitte Pastramă trec printr-o perioadă grea, conflictele dintre ei fiind la ordinea zilei. Sătul de atâtea certuri, Florin și-a dus o parte din haine în casa părintească. Roby a mai declarat, pentru playtech.ro, că nu își dorește să intervină în căsnicia mamei:

“Acum sunt în relații bune și cu Florin. Am preferat să nu mă mai bag în mariajul lor. Sunt maturi și știu ce fac. Despre Florin nu am ce să zic, pentru că el mi-a vorbit frumos tot timpul. Când mă întâlnesc cu mama, prefer să vorbesc chestii mai drăguțe decât alte subiecte care ar da naștere unele scandaluri”.

Roby își ajută mama, la restaurant

După ce s-au împăcat, Roby își ajută mama, în afaceri. El ne-a vorbit și despre recentul incident care a avut loc la restaurantul lui Brigitte, când două persoane din lumea interlopă au refuzat să achite întreaga notă de plată. Ba, mai mult, au sărit la bătaie. Brigitte a chemat imediat Poliția. “Ne-am recuperat prejudiciul de la acele persoane și cam atât”, ni s-a mai confesat, Roby, pentru playtech.ro.

Brigitte, despre Roby: ”Fiul meu se droghează de la 14 ani”.

Brigitte a avut mari probleme cu Roby, în anii adolescenței. Ea făcea dezvăluiri șocante, în urmă cu doi ani: ”Fiul meu se droghează de la 14 ani. L-am internat și la dezintoxicare. Anturajul l-a adus în halul acesta. Nu am ce să-i mai fac. I-am dat niște bani care i se cuveneau, după ce am vândut un imobil. Am vrut să-i cumpăr casa lui, dar erau prea puțini bani. Eu nu îl mai primesc în casă.

Vine cu prietenii lui și se îmbată, consumă ce consumă fără să știu. Motivul divorțului meu de Ilie Năstase a fost fiul meu, pentru că eram mereu chemați la Poliție. Mi-a fost rușine să spun până acum”, a spus ea, pentru Viva!