Ce se întâmplă acum între Bianca Drăgușanu și Victor Slav. Alex Bodi știe tot

Printre bărbații importanți din viața Biancăi Drăgușanu se numără, cronologic, Cătălin Botezatu, care i-a netezit drumul spre celebritate, Victor Slav, tatăl fetiței ei, dar și Alex Bodi.

Bianca Drăgușanu, interviu despre Victor Slav și Alex Bodi

Bianca Drăgușanu s-a născut în Petroșani și a devenit celebră în lumea mondenp din România după ce în mai 2009 a declarat că a fost iubita afaceristului italian Mirco Maschino. Câteva luni mai târziu, era fotografiată în timp ce făcea dragoste în mare cu designerul Cătălin Botezatu. De atunci, frumoasa a fost supranumită ”Blonda lui Bote”, devenind una dintre cele mai comentate dive din showbiz-ul românesc.

Au mai urmat și alți bărbați, apoi a ajuns la Victor Slav. Cei doi au recunoscut la câteva luni distanță că se iubesc, după nenumărate insinuări cu privire la legătura lor și după ce au fost suspectați de tabloide că ar ascunde ceva mai mult decât o relație de ordin profesional.

Din iubirea lor a venit Sofia, ființă care, vrând-nevrând, îi leagă, lucru admis și de Bianca, într-un interviu pentru Click. Vedeta a povestit că ea și Victor sunt prieteni și vorbesc de câte ori este nevoie, ba chiar se ajută în creșterea micuței.

„Da, suntem prieteni. Bineînțeles că vorbim de câte ori este nevoie și asta este tot ce contează, că avem o comunicare frumoasă și că ne ajutăm unul pe celălalt în creșterea copilului”, a declarat Bianca Drăgușanu.

„Trecem printr-o perioadă foarte frumoasă din viața noastră”

Cât despre prima ieșire la mare cu fostul soț, după împăcare, blondina a mărturisit că „viața e imprevizibilă, o lăsăm să ne surprindă! Da, cred că da, a fost prima noastră vacanță împreună în vara asta și ce a apărut prin ziare că ne-am certat și pe la mare, prin cluburi, și week-end-ul acela că eu am plecat singură, nu, nu s-a întâmplat așa ceva. Noi chiar trecem printr-o perioadă foarte frumoasă din viață noastră. Am fost la mare cu familia și cu prietenii, am fost o gașcă de vreo 15-16 persoane la mare”.