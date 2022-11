Ce se întâmplă acum cu preotul Visarion Alexa. Detalii de ultimă oră de la avocatul duhovnicului: „Nu ne-a înştiinţat nimeni” EXCLUSIV

În octombie, preotul Visarion Alexa recunoștea acuzațiile de abuz sexual. În aceeași zi, purtătorul de cuvânt anunța și măsurile luate de Arhiepiscopie. Astăzi aflăm că preotul ortodox Visarion Alexa a scăpat cu o singură plângere penală legată de anumite agresiuni sexuale. Avocatul său susține, într-un interviu exclusiv pentru Playtech, că nu au apărut alte dosare la adresa clientului său.

Preotul ortodox Visarion Alexa, o singură plângere penală

Părintele Visarion Alexa, preotul ortodox care se confruntă de la începutul acestei toamne cu o serie de acuzații de hărțuire sexuală din partea mai multor enoriașe, a scăpat momentan doar cu cu o singură plângere oficială venită din partea unei posibile victime.

Precizarea a fost făcută pentru playtech.ro de către noul avocat al preotului, Teodor Cenușe, cel care l-a înlocuit de la finele lunii septembrie pe primul apărător al celui acuzat, Mariana Mihai.

„Până la finele lunii octombrie, nu am primit nicio înstiințare din partea procurorului despre alte plângeri. Desigur, știm din presă despre alte posibile acuzații. Pe noi nu ne-a înștiințat nimeni, pe cale oficială, că ar exista mai mult de o singură plângere, cea inițială. Nu vreau să le comentez. Nu știu ce se ascunde în spatele fiecărui material de presă”, a indicat avocatul Teodor Cenușe pentru playtech.ro.

„Nu știu ce fel de strategie pregătește procurorul”

El a evitat să răspundă în ce măsură procurorul ar putea totuși să includă cele semnalate de presă în ultimele săptămâni la adresa clientului său:

„Nu știu ce fel de strategie pregătește procurorul pe această chestiune. Dacă le va lua sau nu în considerare. Vom vedea la momentul oportun. E un dosar de cercetare penală care-și va urma drumul! Ceea ce e sigur e că nu discutăm în continuare decât de o plângere la adresa clientului meu!”.

Potrivit avocatului, nimic nu se va schimba în această chestiune până când Parchetul nu va face următorul pas.

„Momentan nu e absolut nimic nou în situația părintelui. Și nici nu se va schimba până când procurorul de dosar nu va decide ce pași urmează. Nu există un interval de timp bine definit în care să se ia o decizie sau alta. Ca atare, toată chestiunea asta ar mai putea dura săptămâni sau poate chiar luni”, e de părere același avocat.

Calitatea de preot nu va juca vreun rol în ochii judecătorului

Pe de altă parte, același avocat nu crede că calitatea de preot a clientului său va juca vreun rol anume în ochii judecătorului. „Nu se pune în termenii ăștia problema. Instanța va judeca doar faptele. Atât și nimic mai mult!”, a conchis avocatul Cenușe.

Presa specula faptul că acesta ar urma să se confrunte cu cel puțin alte cinci dosare similare. Acest aspect era scos în evidență la sfârșitul lunii septembrie, la circa două săptămâni de la primele acuze aduse părintelui Alexa Visarion,

Câteva enoriașe au povestit presei cum ar fi fost agresate, în diverse perioade. Evenimentele s-ar fi petrecut cu precădere în ultimii cinci sau șase ani, în biserică, în autoturism sau în alte locuri, de fostul paroh al Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din cartierul bucureștean Militari.

Visarion Alexa a fost reținut la mijlocul lunii septembrie

Preotul și-a recunoscut fapta, una care s-ar fi consumat în incinta bisericii, pe când enoriașa implicată se confesa. Visarion Alexa a fost reținut la mijlocul lunii septembrie într-o primă fază timp de 24 de ore de către poliție.

Ulterior, odată cu intrarea sa sub forma controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, Arhiepiscopia Bucureștilor a decis să-l suspende din funcția de paroh, în urma acuzațiilor aduse și recunoscute, fiind oprit și de la celebrarea serviciilor religioase. Visarion Alexa are 46 de ani, este căsătorit și are patru copii.