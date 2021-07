Ce se întâmplă acum cu Brigitte și Florin Pastramă, după ce Poliția i-a prins. Vești de ultimă oră

Brigitte Pastramă și soțul acesteia au fost săltați și duși la audieri, joi. În dimineața aceasta au fost percheziții în casa celor doi, după ce oamenii legii s-au autosesizat într-un dosar în care ei sunt acuzați că ar fi vândut produse contrafăcute.

Ce se întâmplă acum cu Brigitte și Florin Pastramă, după ce Poliția i-a prins

Astfel, Brigitte Pastramă este acuzată că a contrafăcut măști, pe care le-a vândut cu siglele unor branduri foarte cunoscute. După audieri, procurorii DNA au propus ca aceștia să fie puși sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Brigitte și Florin nu vor avea voie să părăsească țara, atâta timp cât este menținută măsura controlului judiciar, fiind obligați să se prezinte la secția de poliție, în fiecare săptămână, pentru verificări.

Amintim că Brigitte Pastramă este vizată în dosarul polițiștilor de la Investigarea Criminalității Economice, după ce ar fi vândut, prin intermediul unui site și pe prin intermediul pe o platformă cunoscută de comerț, măști de protecție contrafăcute, reprezentând anumite branduri de lux.

Informarea Poliției

Tot același dosar este suspectat și Florin Pastramă, soțul ei. Amândoi au fost ridicați de acasă de oamenii legii și conduși la audieri.

”Astăzi, 22.07.2021, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, a pus în executare un mandat de percheziție domiciliară pe raza județului Ilfov, emis de Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti, într-un dosar în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrafacerea unei mărci și punerea în circulație de produse contrafăcute. Totodată, sunt puse în executare mandate de aducere emise pe numele a două persoane, care vor fi conduse la sediul Politiei Sectorului 2 pentru audieri. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, se arată într-o informare a Poliţiei.

Amintim că Brigitte și Florin Pastramă ar fi vândut măști pe tot parcursul anului 2020. O mască de protecție costa între 70 și 90 de lei, iar soții Pastramă ar fi vândut sute de bucăți. Anchetatorii au spus că cei doi nu aveau dreptul să folosească brandurile sub care vindeau mărcile. În plus, fiind contrafăcute, măștile nu ofereau protecție. Brandurile sub care vindeau măștile de protecție erau Gucci, Louis Vuitton și Fendi.

Brigitte Pastramă, fostă Sfăt, s-a născut în anul 1977 la Arad. Brigitte Szeifert (pe numele de fată) a a câştigat „Top Model România” şi „Top Model of the World”. În anul 2002, ea a rămas văduvă în urma decesului afaceristului Octavin Sfăt cu care a fost căsătorită.