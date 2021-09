Ce scrie în declarația de avere a lui Călin Hagima, soțul Roxanei Nemeș. Surpriză colosală

Roxana Nemeș de la Survivor România s-a cununat civil cu omul de afaceri Călin Hagima. Vedeta și bărbatul cu 11 ani mai mare decât ea se iubesc de ceva ani. De altfel, pentru a începe o relație cu Hagima, Roxana l-a părăsit pe impresarul Radu Groza în urmă cu șase ani.

Cine este Călin Hagima, bărbatul misterios cu care s-a căsătorit Roxana Nemeș

Bărbatul misterios de care s-a îndrăgostit Roxana Nemeș are 42 de ani și este cu 11 mai mare decât fosta concurentă de la Survivor România. Cei doi demonstrează că diferența de vârstă nu a stat în calea fericirii lor.

Roxana și Călin și-au început relația ”oficial” după despărțirea cântăreței de impresarul ei, Radu Groza. Acum șase ani, Hagima era prezentat în presă ca un tip care are legătură cu industria muzicală din România, având o casă de producție.

După o poveste de iubire presărată cu ceva despărțiri și împăcări, timp în care Călin a avut o relație scurtă și cu Rocsana Marcu, cei doi au decis să facă următorul pas în relația lor. Recent, s-au căsătorit civil. Nemeș a recunoscut că iubitul ei a convins-o să spună marele ”da” prin inelul de 20.000 de euro pe care i l-a oferit.

Declarația de avere a omului de afaceri este ciudată

Artista noastră se iubește de mai mulți ani cu misteriosul bărbat despre care lumea nu știe chiar atât de multe. Proaspătul ei soț are 42 de ani, este un antreprenor de succes și a cucerit-o total pe Roxana Nemeș în momentul în care i-a dăruit un inel de logodnă în valoare de 20.000 de euro. Cererea a fost extrem de romantică și a avut loc în centrul Capitalei.

În schimb, despre Călin Hagima s-a aflat un lucru interesant. În declarația sa de avere, soțul Roxanei Nemeș nu a completat nimic în dreptul rubricilor legate de proprietăți: case, terenuri, mașini, bunuri de valoare etc. Surinzător este faptul că acesta nu are conturi bancare și nici datorii. Singurul său venit trecut în acte este de 5.100 de lei, obținuți în calitate de director general al unei societăți comerciale, în decurs de un an. Atunci vine întrebarea: „Cum și-a permis să-i ia partenerei sale un inel de 20.000 de euro?!”.

Cum s-au cunoscut cei doi. Nu a fost dragoste la prima vedere